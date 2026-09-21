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Se reportó fuerte sismo en Indonesia: esta fue la magnitud

Las autoridades locales descartaron riesgos de tsunami tras este movimiento telúrico. ¿Qué más plantearon?

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 21 de 2026
06:45 a. m.
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En la mañana de este 21 de septiembre de 2026 (hora local), hubo un movimiento telúrico que sobrepasó la magnitud de 5.0 en Indonesia.

El epicentro fue en Ruteng, la ciudad de montaña que se ubica en el oeste de la isla de Flores y es la capital administrativa de Manggarai Regency.

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De acuerdo con los expertos, el sismo ocurrió a las 9:41 de la mañana de Indonesia, momento en el que en Colombia eran las 8:41 de la noche del domingo 20 de septiembre de 2026.

Así fue el fuerte sismo que se reportó en Ruteng, Indonesia

  • 8:41 p.m. (hora de Colombia) / 9:41 a.m. de este 21 de septiembre (hora de Indonesia)

Epicentro: Ruteng, Indonesia.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: superficial (a 10 kilómetros).

Municipios cercanos: a 79 kilómetros de Labuan Bajo, a 133.2 de Ende y a 153.2 de Waingapu.

¿Se han presentado réplicas en Ruteng, Indonesia, tras el sismo de magnitud 5.5?

Según el análisis de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, el sismo de magnitud 5.5 fue una réplica del terremoto de 7.7 que se presentó en ese país el 15 de agosto de 2026.

Además, después del más reciente movimiento telúrico, se han presentado réplicas que no se han sentido considerablemente debido a que han oscilado entre los 3.0 y 4.0 de magnitud.

¿Qué han manifestado las autoridades de Indonesia tras el sismo de magnitud 5.5?

Apenas se sintió el sismo y se confirmó la magnitud, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia descartó daños estructurales y aclaró que no hubo heridos ni víctimas.

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Además, las autoridades de ese país explicaron que, a raíz de las características que tuvo el movimiento telúrico, no existen posibilidades de que se genere un tsunami.

Por otra parte, desde la Agencia de Meteorología también hicieron un llamado para que los ciudadanos conserven la calma y tengan conocimiento de que es normal que se continúen presentando réplicas.

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