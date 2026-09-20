Hubo un fuerte sismo en Papúa Nueva Guinea hoy 20 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

Este domingo 20 de septiembre de 2026, a las 4:17 de la madrugada de Colombia y a las 7:17 de la noche de Papúa Nueva Guinea, se sintió un fuerte sismo que sobrepasó los 6.0 de magnitud.

El epicentro fue en Kainantu, la ciudad que está ubicada en la provincia de las Tierras Altas Orientales, está a 1.750 metros sobre el nivel del mar y cuenta con más de 162.000 habitantes en toda su distrito administrativo.

¿De cuánto fue la magnitud exactamente? ¿Qué se ha indicado sobre la profundidad? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió hoy 20 de septiembre de 2026 en Papúa Nueva Guinea

4:17 a.m. (hora de Colombia) / 7:17 p.m. (hora de Papúa Nueva Guinea).

Epicentro: Kainantu, Papúa Nueva Guinea.

Magnitud: 6.4.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios más cercanos: a 80.7 kilómetros de Goruka (Tierras Altas Orientales), a 82.5 de Madang y a 135.1 kilómetros de Lae.

Hubo una réplica importante en Papúa Nueva Guinea hoy 20 de septiembre de 2026: ¿de cuánto fue?

Unas horas después del sismo de magnitud 6.4, exactamente a las 10:45 de la noche de Papúa Nueva Guinea, se registró una réplica de 5.4.

Los detalles completos son los siguientes:

10:45 p.m. (en Papúa Nueva Guinea).

Epicentro: 68 kilómetros al nornoreste de Kainantu, Papúa Nueva Guinea.

Magnitud: 5.4.

Profundidad: 116 kilómetros.

Municipios más cercanos: a 63.4 kilómetros de Madang, a 94.7 de Goroka y a 147.2 de Lae.

¿Qué han manifestado las autoridades de Papúa Nueva Guinea tras el sismo de magnitud 6.4?

El Servicio de Gestión de Desastres de Papúa Nueva Guinea monitoreó el movimiento telúrico y determinó que no se presentaron daños estructurales considerables y que, por ende, tampoco hubo heridos ni víctimas.

Asimismo, las autoridades de ese país dejaron claro que no existe riesgo de tsunami a raíz de que el epicentro se ubicó en tierra firme y a una profundidad de más de 100 kilómetros.