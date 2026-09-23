Xi Jinping propone a Donald Trump que China y Estados Unidos sean socios y no rivales

El presidente chino, Xi Jinping, hizo un llamado urgente a la cooperación con Estados Unidos momentos después de aterrizar este miércoles 23 de septiembre en Washington, donde fue recibido con honores excepcionales por Donald Trump y su esposa Melania, en la base aérea Andrews.

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"Nuestros dos países deben ser socios más que rivales", afirmó Xi según declaraciones escritas difundidas por la agencia estatal Xinhua.

El mandatario chino añadió que "los pueblos chino y estadounidense han disfrutado de intercambios amistosos de larga data, y nuestros intereses están profundamente entrelazados".

La agenda de Xi Jinping en Estados Unidos

La visita de Estado, que se extenderá hasta el viernes, marca un hito diplomático ya que hace más de diez años que un líder chino no protagoniza una visita de Estado en la capital estadounidense.

Trump agasajará a su homólogo con un espectáculo aéreo militar, el tradicional saludo con 21 cañonazos y un banquete en la Casa Blanca programado para el jueves por la noche, que reunirá a la élite empresarial y política estadounidense.

El gesto de Trump de recibir personalmente a Xi al pie del avión resulta particularmente significativo, considerando que cuando el mandatario estadounidense visitó Pekín en mayo fue recibido únicamente por el vicepresidente chino.

"Creo que fue un gran primer contacto, creo que lo apreciaron", comentó Trump a periodistas en la Casa Blanca tras la ceremonia de recepción.

EL tema de la IA será clave en la visita de Xi Jinping

La agenda de conversaciones incluye una serie de temas espinosos encabezados por los temores sobre el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, dado que ambas naciones compiten por la supremacía en IA, hay pocas expectativas de que se alcance algún acuerdo concreto para regular esta tecnología de rápido avance.

En conversaciones preliminares del domingo entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y su homólogo chino, He Lifeng, se abordó la creación de un canal de comunicación para las preocupaciones sobre IA.

Bessent anunció que la tregua comercial entre ambas potencias, decretada por Trump para permitir el avance del diálogo, será prolongada hasta enero.

Jonathan Czin, del Instituto Brookings, aseguró que las expectativas de resultados concretos son bajas, ya que la distancia negociadora es demasiado grande.

Los analistas señalaron que China ya ha empezado a mirar más allá de Trump, cuyo segundo mandato termina a principios de 2029, y que en muchos sentidos está ganando tiempo y utilizando la tregua para consolidar su posición.