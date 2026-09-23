Meta presenta gafas inteligentes sin cámara y refuerza su apuesta por la inteligencia artificial

Meta anunció este miércoles una nueva generación de gafas inteligentes sin cámara, enfocadas exclusivamente en funciones de audio e inteligencia artificial (IA), en una apuesta que busca responder a las crecientes preocupaciones sobre la privacidad y las grabaciones sin consentimiento.

El lanzamiento fue realizado por el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, durante la conferencia anual Connect, celebrada en California. Allí también presentó Muse, un nuevo asistente personal basado en IA que llegará a las gafas en las próximas semanas.

Un diseño centrado en audio e IA

Según Zuckerberg, la ausencia de cámaras permitirá desarrollar dispositivos “más ligeros y finos”, además de ofrecer una mayor autonomía de batería. El ejecutivo aseguró que el mercado de las gafas inteligentes tendrá un crecimiento acelerado y afirmó que, en los próximos años, la mayoría de usuarios de gafas podrían migrar a modelos con inteligencia artificial.

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Privacidad y competencia en el mercado de la IA

La presentación ocurre en medio de cuestionamientos globales sobre los dispositivos equipados con cámaras ocultas o de reducido tamaño.

Los modelos inteligentes de Meta con capacidad de grabación han sido objeto de críticas en varios países, especialmente en Europa, donde autoridades investigan casos de grabaciones realizadas sin consentimiento y algunas instituciones educativas han optado por prohibir su uso.

Ante estas inquietudes, el vicepresidente de productos de IA de Meta, Vishal Shah, señaló que la luz indicadora que alerta sobre una grabación se ha hecho más visible con el tiempo.

Durante el evento, Zuckerberg también reveló Muse, un asistente capaz de realizar tareas como reservas, programación de citas y llamadas. La herramienta está desarrollada con los modelos de IA de Meta y busca competir directamente con plataformas como ChatGPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic.

De acuerdo con la consultora Omdia, Meta concentra cerca del 84 % del mercado global de gafas inteligentes, un sector que registró ventas de 8,7 millones de unidades en 2025.