Esta habría sido la millonaria cifra que ganó Karol G por cantar en Coachella 2026

El mundo entero se encuentra comentando la más reciente presentación de Karol G en el Coachella 2026, pues la paisa se convirtió en la primera mujer latina en ser headliner de este importante festival musical que reúne a más de 100 mil personas de todo el mundo.

Sin embargo, han crecido las dudas con respecto a la cantidad de dinero que esta habría ganado por presentarse en uno de los escenarios más relevantes y reconocidos de la música actual.

¿Cuánto ganó Karol G por cantar?

Según Dave Brooks, director de música en directo de Billboard, las presentaciones en este festival son uno de los más apetecidos por los artistas ya que aquellos que logran liderar el cartel pueden recibir hasta 5 millones de dólares por un fin de semana. Esto quiere decir que por los dos fines de semana previstos podrían recibir 10 millones de dólares.

Para el caso puntual de Karol G, se estima que la paisa habría recibido entre 4 y 5 millones de dólares por fin de semana. Esto equivale a una cifra aproximada que oscila entre los 28.000 millones a 36.000 millones de pesos colombianos.

Otra de las cifras más comentadas es la que obtuvo Justin Bieber, quien habría recibido un total de 10 millones de dólares por cantar los dos fines de semana. Sin embargo, su presentación ya ha desatado todo un debate en redes sociales ya que el hombre decidió tomar su computadora para reproducir algunas de sus canciones más antiguas desde YouTube.

Karol G, la primera latina en romper esquemas en Coachella

La presentación de Carolina no ha pasado desapercibida ya que la paisa logró construir un performance de aproximadamente 90 minutos que contó con una gran variedad de escenarios en donde las tarimas se transformaron en ambientes naturales y los bailarines crearon armónicas coreografías.

Su show ha sido exaltado por revistas de alto impacto como Rolling Stone en donde se enalteció la presentación de Giraldo por cantar un amplio repertorio de éxitos, rendir homenaje a los orígenes del reggaetón e incluso realizar un estreno junto al guitarrista y vocalista de la banda Cigarettes After Sex.