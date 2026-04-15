Cambio en la embajada: John Barrett reemplaza a Laura Dogu en Caracas

La embajada de Estados Unidos en Caracas anunció este miércoles la designación de John Barrett como nuevo jefe de su misión diplomática en Venezuela, en el marco de la normalización de las relaciones bilaterales tras la caída de Nicolás Maduro.

Barrett asumirá como Encargado de Negocios, la máxima autoridad de una representación diplomática después de un embajador.

La actual encargada de negocios, Laura Dogu, quien había sido nombrada en enero, confirmó su salida: “Mi asignación temporal en Caracas está llegando a su fin, y regresaré a mi puesto anterior como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos”, señaló en un comunicado difundido en X.

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Restablecimiento de relaciones diplomáticas

Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, acordaron a principios de marzo restablecer relaciones diplomáticas y consulares tras siete años de ruptura.

La embajada estadounidense en Caracas reanudó sus operaciones a finales de ese mes, mientras que Venezuela retomó la posesión de su sede diplomática en Washington.

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Trayectoria de Barrett y contexto político

Barrett se desempeñaba como encargado de negocios en Guatemala desde enero de 2026 y cuenta con experiencia en Panamá, Perú y Brasil. Su llegada a Caracas se produce en un escenario marcado por el derrocamiento de Maduro en una operación estadounidense el 3 de enero y la posterior gestión interina de Rodríguez, quien enfrenta fuertes presiones de Washington.

La mandataria interina ha impulsado una reforma petrolera y una nueva ley de minas, con el objetivo de abrir el sector energético venezolano —que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo— a la inversión extranjera.