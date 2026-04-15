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Alto funcionario de Trump le pone plazo a las elecciones en Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, estima que el proceso electoral podría tardar.

elecciones en Venezuela
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 15 de 2026
09:14 a. m.
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Las declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, generan expectativa sobre el futuro político de Venezuela. El funcionario se refirió a la posibilidad de llevar a cabo elecciones en este país tras la caída de Nicolás Maduro.

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Durante su intervención en la cumbre Semafor World Economy Summit, el funcionario aseguró que “espera y confía” en que las elecciones en Venezuela se realicen durante la actual administración del presidente Donald Trump, la cual va hasta el 20 de enero de 2029.

Cuánto tiempo tomarían las elecciones en Venezuela

Wright explicó que, en el mejor de los escenarios, la organización de elecciones democráticas en Venezuela podría tomar entre nueve y diez meses desde el inicio de un esfuerzo estructurado.

El alto funcionario precisó que el cronograma electoral dependerá de múltiples factores institucionales y logísticos. Según sus declaraciones, antes de pensar en elecciones, es necesario avanzar en condiciones básicas como la estabilidad económica, el acceso a alimentos y la liberación de personas detenidas.

En ese sentido, Wright subrayó que el enfoque actual de Estados Unidos no está centrado exclusivamente en el proceso electoral, sino en generar condiciones estructurales que permitan su viabilidad. “Queremos ver cómo se reduce en gran medida la corrupción” y que el país avance en una dirección positiva tanto para Venezuela como para el hemisferio occidental, afirmó.

Contexto político y relaciones entre Estados Unidos y Venezuela

Las declaraciones del secretario se producen en un momento complejo para Venezuela, marcado por tensiones políticas internas y cuestionamientos internacionales al liderazgo de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

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Wright recordó que el siguiente paso en este proceso sería la consolidación de instituciones democráticas que permitan llevar a cabo elecciones libres.

Cabe recordar que Chris Wright visitó Venezuela en febrero, donde sostuvo un encuentro con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. Aunque la reunión se centró en temas energéticos, el funcionario destacó el potencial de incrementar la producción de petróleo y gas como vía para mejorar las condiciones económicas y sociales de la población venezolana.

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