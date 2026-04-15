Feria en Bogotá: pague sus impuestos con 10% de descuento

El espacio ideal para ponerse al día con el impuesto predial y de vehículos. Aproveche el descuento del 10 % antes de que venza el plazo este 17 de abril. Conozca aquí los puntos de atención, horarios y trámites disponibles.

Fechas límite: evite sanciones en el impuesto predial y de vehículos

El tiempo corre para los capitalinos. El calendario tributario de 2026 marca dos fechas cruciales para los dueños de propiedades y automotores en la ciudad que deseen aliviar su bolsillo. Este próximo viernes 17 de abril vence el plazo máximo para realizar el pago del impuesto predial con un beneficioso descuento del 10 %. Por su parte, los propietarios de automotores tendrán hasta el 15 de mayo para obtener el mismo beneficio en el impuesto de vehículos.

Para facilitar estos trámites y evitar aglomeraciones de última hora, la Secretaría de Hacienda distrital ha desplegado su "Gran Feria de Servicios 2026". Según Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, esta iniciativa busca acercar la entidad a la ciudadanía

En nuestros 100 años financiando el desarrollo de Bogotá, seguimos abriendo espacios para que la ciudadanía se ponga al día y conozca cómo están sus cuentas. Los invitamos para que pagar sus impuestos sea cada vez más fácil.

Además, los contribuyentes que lo deseen podrán realizar un aporte voluntario del 10 % adicional para contribuir a los proyectos de transformación urbana de la capital.

Punto Mall Plaza: todos los trámites tributarios en un solo lugar

La sede principal de este encuentro de servicios está ubicada estratégicamente en el centro comercial Mall Plaza (Carrera 30 con Calle 19 esquina). Esta jornada de atención estará operando hasta el 17 de abril en jornada continua, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Los ciudadanos que se acerquen a este punto encontrarán un robusto portafolio de servicios diseñado para resolver cualquier situación fiscal:

Impresión, entrega y pago de facturas (Predial y Vehículos 2026).

Liquidación de deudas de años anteriores.

Orientación especializada para solicitar facilidades de pago.

Gestión integral de cartera tributaria y no tributaria.

Inscripción y actualización del Registro de Información Tributaria (RIT).

Asesoría para el levantamiento de embargos.

Punto CAD: alternativa rápida para el recaudo de impuestos en Bogotá

Para descongestionar la atención y brindar más opciones geográficas, la Secretaría de Hacienda habilitó un segundo punto neurálgico que funcionará hasta el mismo 17 de abril. Este espacio alterno está ubicado en el parqueadero del Centro Administrativo Distrital (CAD), en la Carrera 30 # 25 - 90.

El horario de atención en esta carpa personalizada es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Allí, los bogotanos pueden reclamar sus facturas, actualizar su RIT y, lo más importante, realizar sus pagos de manera inmediata gracias a la presencia de una unidad móvil de recaudo y un corresponsal bancario integrado. Esta logística elimina la necesidad de desplazarse a una sucursal bancaria tradicional.

Atención prioritaria e incluyente: servicios para movilidad reducida

Garantizando que la feria sea accesible para todos los ciudadanos, Hacienda Bogotá inauguró un nuevo punto de atención especializada. Las personas con discapacidad o movilidad reducida no tendrán que hacer filas en exteriores ni sortear obstáculos arquitectónicos.

Este espacio exclusivo está ubicado en el primer piso del CAD (costado occidental) y cuenta con un horario de atención preferencial y extendido: desde las 7:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Con esta estructura de servicio, el Distrito reafirma su compromiso de brindar una atención integral, ágil y, sobre todo, humana para que ningún bogotano se quede sin aprovechar los descuentos tributarios de este 2026.