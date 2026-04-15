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EE. UU. bombardeó una nueva ‘narcolancha’ en el Pacífico: dejó cuatro muertos

La ofensiva antinarcotráfico de Estados Unidos se mantiene. En las últimas horas hubo un nuevo bombardeo.

EE. UU. bombardeó una nueva ‘narcolancha’ en el Pacífico: dejó cuatro muertos
Foto: X @Southcom

AFP

abril 15 de 2026
11:33 a. m.
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El ejército estadounidense aseguró que este 14 de abril mató a cuatro presuntos narcotraficantes más que navegaban en una lancha por la zona oriental del océano Pacífico.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en X, este fue el cuarto ataque contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas de los últimos días en el océano Pacífico oriental.

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Con estas cuatro víctimas, el número de fallecidos a manos de la Armada estadounidense desde principios de septiembre de 2025 es de al menos 174.

Dos presuntos traficantes murieron el lunes, y el sábado cayeron cinco ocupantes de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en operaciones similares, dijo el Southcom.

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Sin embargo, no ha aportado pruebas que demuestren que las embarcaciones atacadas estaban involucradas en el tráfico de drogas.

Expertos jurídicos internacionales y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyan ejecuciones extrajudiciales, ya que han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza para Estados Unidos.

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