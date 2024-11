Familia del colombiano muerto en España por inundaciones pide ayuda para volver y sepultarlo

Los familiares piden ayuda para comprar los pasajes rumbo a Colombia y sepultar sus restos. Quijano se estaba movilizando en un vehículo cuando iniciaron las lluvias en España, el 29 de octubre.

La última conversación

Durante la contingencia, él alcanzó a comunicarse con su hijo Diego Armando Quijano a través de una videollamada. En Noticias RCN contó detalles sobre esa charla.

Cuando voltea la cámara venía una avalancha muy fuerte. La reacción mía fue dejar el café tirado y salir corriendo a coger la furgoneta, a tratar de buscarlo.

RELACIONADO Estallido de ira contra los reyes de España y Sánchez en su visita a las zonas inundadas

Las condiciones climáticas hicieron que solamente un día después, Diego pudiera encontrar caminando el vehículo. Sin embargo, su padre ya estaba muerto.

“Yo le dije a mi amigo que me ayudara a sacarlo, que yo no le iba a dejar ahí porque la policía me decía que lo dejara ahí, que la zona era muy peligrosa, que nos saliéramos”, contó Quijano.

A través del consulado de Colombia en Valencia, los familiares están gestionando la repatriación de los restos, pero piden ayuda para cubrir los gastos. Sus allegados quieren sepultarlo en Bucaramanga.

Más de 200 fallecidos

Un día después de la jornada en la que los reyes de España y el presidente del gobierno fueran recibidos con insultos y barro, las autoridades en Valencia siguen priorizando la búsqueda de desaparecidos e identificando los cadáveres.

En medio de una rueda de prensa, el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, indicó que han previsto una morgue que cuenta con capacidad para 400 cadáveres.

Estos fallecidos no se encuentran en unas condiciones, como pueden imaginar, de normalidad (...) Necesitan un espacio digno, una atención digna.

Actualmente, la cifra oficial apunta que al menos hay 217 fallecidos, siendo Valencia la zona más afectada (213). La angustia e irritación de la población aumenta a medida que los días pasan.