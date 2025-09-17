Tragedia en Pensilvania: Tiroteo dejó tres policías muertos y dos gravemente heridos

Un trágico tiroteo sacudió este miércoles por la tarde la localidad de Codorus, en el condado de York, Pensilvania, dejando como saldo tres policías muertos y dos gravemente heridos.

Hombre disparó contra tres oficiales de policía en Estados Unidos

El incidente ocurrió mientras los agentes respondían a una investigación relacionada con un caso de violencia doméstica.

Según informó el jefe de la policía estatal, Christopher Paris, durante una rueda de prensa, un hombre armado abrió fuego contra los agentes, causando la muerte de tres de ellos en el acto. Los otros dos oficiales fueron trasladados a un hospital en estado crítico, aunque se encuentran estables.

"Cinco agentes de las fuerzas del orden han resultado heridos hoy por disparos, tres de ellos fatalmente", declaró Paris.

Adicionalmente, el uniformado confirmó que el atacante fue abatido en el lugar por otros agentes que respondieron a la emergencia.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también se pronunció sobre el hecho y expresó su consternación. "Hoy es un día absolutamente trágico y conmovedor para el condado de York y para toda Pensilvania", lamentó durante la conferencia de prensa.

El tiroteo tuvo lugar aproximadamente a 185 kilómetros al oeste de Filadelfia, y ha conmocionado tanto a las autoridades como a la comunidad local, que aún intenta asimilar la magnitud de lo ocurrido.

Las investigaciones continúan mientras se espera que se revelen más detalles sobre el atacante y las circunstancias que desencadenaron este fatídico suceso.

Migrante arrolló a un oficial en Florida

Entretanto, en las recientes horas, en Homestead, Florida, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas terminó en una persecución tras un intento de arresto a un migrante guatemalteco.

El individuo, identificado como Henry Isaúl García, embistió con su vehículo a un agente del ICE mientras intentaba escapar, causándole una lesión en la pierna y dañando varios vehículos oficiales.

Luego del atropello, huyó a alta velocidad y provocó un choque con otra camioneta, lo que obligó a él y a sus acompañantes a huir a pie.

Finalmente, todos fueron capturados con apoyo de otras agencias. Tras ser evaluados médicamente, quedaron bajo custodia del ICE y a la espera de un proceso de deportación.