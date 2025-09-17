Irlandés fue detenido y deportado de los EE. UU. por “parecer mexicano”

Un encuentro con agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) marcó un antes y un después en la vida de Lee Stinton, un irlandés que en 2018 migró a los Estados Unidos tras haber encontrado el amor.

Como esposo de un ciudadano norteamericano recibió un permiso de estadía y trabajo. Sin embargo, la relación se tornó tormentosa e, incluso, fue víctima de violencia doméstica; por lo que disolvió su matrimonio y optó por continuar su proceso migratorio por vías alternas.

Todo parecía ir “sobre ruedas”. El tramite de permanencia iba avanzando, consiguió un trabajo como estilista y una nueva pareja sentimental. Sin embargo, el 12 de junio, cuando se dirigía al salón en el que trabajaba, fue arrestado en un puesto de control por agentes del ICE, que lo condujeron a un centro de detención por parecer “mexicano”.

El infierno en la tierra:

Stinton pasó un mes en una celda para 10 personas en la que vivían 100. Durante el tiempo que estuvo en el centro Krome, en cercanías a Miami, la comida, el agua, los espacios de higiene personal y medicamentos fueron escasos:

“Vi cómo un hombre suplicó durante días por su medicación para el corazón y lo dejaron morir frente a nosotros. Cayó muerto de un infarto porque no recibió atención”, dijo al diario Belfast Telegraph.

De una u otra manera intentó explicarles a los agentes migratorios que nunca tuvo “ni siquiera una multa de estacionamiento, antecedentes, o algo malo” con lo que pudieran relacionarlo. “Estaba cumpliendo con todo lo que pedía el gobierno estadounidense”, pero, aún así, fue retenido y deportado por seguir en proceso para obtener la permanencia.

Stinton intenta recuperarse con ayuda psiquiátrica de los malos trato de los agentes del ICE:

En su natal Irlanda del norte, recordó en conversaciones con Belfast Telegraph que, al ser arrestado, los agentes miraron la foto que tenía como fondo de pantalla junto a su pareja afro y le dijeron: “Él parece haitiano. Esto podría ser un dos por uno”.

Pero no fue la única arbitrariedad a la que fue sometido. De hecho y “debido al trauma sufrido”, inició un “proceso de sanación que, probablemente, requerirá de años de terapia y trabajo personal”.

En sus redes, dijo sentir que se quitó un peso gigante de los hombros cuando salió del centro de detención y por fin compartir su historia, “lo que realmente sucedió. No la versión distorsionada por los medios estadounidenses y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No los crueles rumores y mentiras que se difundieron. Sino la verdad. Pasé por una de las experiencias más injustas y crueles bajo el régimen del presidente Trump, y me ha cambiado para siempre”.

Lo hace con la esperanza no solo “las cosas, sino también sirva de luz para cualquiera que esté pasando por algo similar y esté atravesando su propia oscuridad. Sepan que les creemos y que no están solos”.