Hombre murió tras ataque de tiburón mientras nadaba cerca de una playa en Australia

Un hombre murió este viernes después de ser atacado por un tiburón mientras nadaba frente a la playa de Sorrento, una zona costera cercana a Perth, en el estado de Australia Occidental. El hecho provocó un amplio operativo de emergencia y el cierre preventivo de varias playas del sector.

De acuerdo con la Policía de Australia Occidental, los servicios de emergencia recibieron un aviso sobre un hombre que había sido mordido por un tiburón mientras se encontraba en el agua.

“Se recibió el aviso de que un hombre había sido mordido por un tiburón mientras nadaba”, indicó una portavoz de la Policía en un comunicado. Posteriormente, confirmó que la víctima murió como consecuencia de las heridas provocadas por el ataque.

Autoridades rastrearon la zona tras el ataque

Tras recibir la alerta, helicópteros y embarcaciones de la Policía realizaron un operativo de búsqueda en las aguas frente a la playa de Sorrento para localizar al animal involucrado en el incidente.

Las autoridades ordenaron además el cierre de las playas de la zona hasta nuevo aviso como medida preventiva.

Según medios locales, varios testigos aseguraron haber visto sangre en el agua poco después del ataque.

La organización de salvamento marítimo Surf Life Saving WA informó que un tiburón, cuya especie todavía no ha sido identificada, estaría involucrado en el incidente. El ataque ocurrió aproximadamente a 50 metros de la costa.

Segundo ataque de tiburón registrado esta semana

El hecho se produce pocos días después de otro ataque ocurrido en Australia Occidental. A comienzos de esta semana, un hombre fue mordido por un tiburón en la playa de Glenfield, al norte de Perth, y sufrió la pérdida de parte de una pierna.

Los recientes incidentes se suman a otros ataques registrados en diferentes zonas de Australia durante 2026.

En enero, un niño de 12 años murió después de ser atacado mientras nadaba en la bahía de Sídney.

Entre mayo y junio, tres buzos murieron en incidentes separados relacionados con ataques de tiburón: dos de ellos en Australia Occidental y otro en Queensland.

Además, en junio, una mujer sufrió heridas graves tras ser atacada por un tiburón en una de las playas más populares de Sídney y posteriormente tuvo que ser sometida a la amputación de parte de su brazo izquierdo.

Australia registra más de 260 ataques mortales desde 1791

De acuerdo con una base de datos especializada en ataques de tiburones, desde 1791 se han registrado alrededor de 1.300 incidentes de este tipo en Australia, de los cuales más de 260 han terminado con la muerte de las víctimas.

El nuevo ataque ocurrido frente a Sorrento se suma así a la lista de incidentes mortales registrados en el país este año y vuelve a poner la atención sobre la presencia de tiburones en zonas costeras frecuentadas por bañistas y nadadores.

Por ahora, las autoridades mantienen cerradas las playas del área mientras continúan las labores de búsqueda y evaluación de las condiciones de seguridad en el sector.