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Más de 15 portales de noticias que habían sido censurados fueron desbloqueados en Venezuela

Periodistas y organizaciones de derechos digitales advierten que todavía quedan decenas de páginas restringidas.

Medios censurados
Foto: Archivo

Valentina Bernal

AFP

septiembre 17 de 2026
08:09 p. m.
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Después de años de restricciones al acceso a diferentes medios de comunicación digitales, varios portales informativos que permanecían bloqueados en Venezuela comenzaron a estar disponibles nuevamente este jueves.

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La decisión fue anunciada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), justo antes de una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno interino y la oposición, en la que uno de los asuntos previstos es la libertad de expresión.

Entre los medios que recuperaron el acceso aparecen TalCual, Runrunes, El Nacional, Efecto Cocuyo y El Pitazo, aunque algunos portales reportaron que la conexión continuaba siendo intermitente dependiendo del proveedor de internet.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones anunció el restablecimiento del acceso

El regulador venezolano informó en su página web sobre el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”.

Durante años, periodistas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos digitales denunciaron que el bloqueo de páginas informativas era utilizado como una forma de censura. Para ingresar a algunos de estos sitios desde Venezuela, los usuarios debían recurrir a VPN, herramientas que permiten conectarse a internet mediante una red cifrada.

Víctor Amaya, director de TalCual, aseguró que su medio llevaba bloqueado desde julio de 2024 y destacó el esfuerzo realizado para continuar operando pese a las restricciones.

Hemos podido aguantar, hemos podido inventar, y llegamos vivos hasta este momento.

Medios celebraron el desbloqueo, pero mantienen cautela

Para Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrunes, la medida representa un reconocimiento de que las autoridades reguladoras habían restringido el acceso a estos portales.

Según Blanco, no existía una resolución administrativa ni una orden judicial que justificara los bloqueos.

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Sin embargo, desde TalCual pidieron cautela frente al anuncio. Amaya señaló que su portal solo había sido habilitado por algunas empresas de telecomunicaciones y manifestó dudas sobre si todos los medios incluidos en las restricciones recuperarían realmente el acceso.

El periodista también recordó el impacto económico que tuvo el bloqueo para su medio. Según explicó, TalCual perdió alrededor del 60 % del tráfico que registraba antes de la restricción y varios anunciantes se alejaron por temor a posibles represalias de las autoridades.

La situación tampoco fue completamente estable para todos los portales. NTN24 confirmó inicialmente que su página podía ser consultada desde Venezuela, pero posteriormente informó que el acceso era intermitente.

Todavía hay cientos de páginas bloqueadas

La organización VE Sin Filtro verificó el acceso a 17 portales desde diferentes proveedores de internet en Venezuela.

Aunque algunos sitios fueron desbloqueados, la organización señaló que todavía permanecían restringidas al menos 188 páginas web, entre ellas 79 medios de comunicación.

Esto significa que el anuncio de Conatel no representa, por ahora, el levantamiento total de las restricciones al acceso a información digital en el país.

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Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en las conversaciones, celebró la decisión, aunque pidió que el acceso sea completo y permanente.

Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente

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