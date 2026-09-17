Cómo combatir la caída del cabello: Rutina y consejos eficaces

La caída del cabello se ha convertido en una de las problemáticas estéticas y de salud más recurrentes en la actualidad, con un impacto directo sobre la imagen personal y el bienestar emocional de quienes la padecen. En el territorio nacional, la situación alcanza cifras significativas: de acuerdo con datos de Medihair, aproximadamente el 27% de la población colombiana, lo que equivale a más de dos millones de personas, presenta algún tipo de pérdida capilar.

Esta condición no discrimina géneros y afecta tanto a hombres como a mujeres. La disminución de la densidad, el debilitamiento progresivo de la fibra capilar y el desprendimiento constante motivan a los consumidores a buscar alternativas efectivas en el mercado para mantener la salud de su cabello. Como respuesta a esta demanda sostenida, la industria nacional ha comenzado a desarrollar soluciones especializadas enfocadas en el fortalecimiento, la prevención del quiebre y el cuidado integral del cuero cabelludo.

La apuesta desde el Valle del Cauca

Una de las compañías que ha tomado la delantera en esta categoría es La Poción, una empresa de origen caleño que identificó una oportunidad clave tras analizar las necesidades de sus consumidores. Angélica Quintero, cofundadora de la marca, señala que la caída del cabello es una preocupación transversal que impacta a una gran parte de la población.

Según cifras compartidas por la compañía, su línea enfocada en crecimiento y control de caída representa cerca del 17% de la demanda total de sus productos en Colombia, un indicador que impulsó la expansión de su portafolio.

Para dar una respuesta integral, la marca amplió su oferta incorporando una mascarilla fortalecedora y un tratamiento acondicionador, productos diseñados para unirse a las referencias previas y estructurar una rutina completa de cuatro pasos. El propósito principal de esta propuesta es incidir de manera directa en la resistencia de la fibra capilar, mitigar el quiebre y mejorar las condiciones generales del cuero cabelludo.

Eficacia respaldada y fórmulas especializadas

Uno de los aspectos más destacados de este desarrollo es el respaldo científico con el que cuenta. La cofundadora de La Poción enfatiza que el objetivo era diseñar una rutina con eficacia comprobada y bajo rigurosa supervisión dermatológica. Los resultados de los estudios de eficacia presentados por la empresa indican que el uso de la rutina completa logra un 97% menos de pérdida de cabello. Asimismo, un estudio clínico bajo condiciones controladas registró una eficacia del 100%, mientras que las evaluaciones de uso continuo durante 60 días mostraron un 95% de efectividad en el crecimiento capilar.

Para alcanzar estos estándares, las formulaciones integran ingredientes botánicos y científicos como extracto de romero, aminoácidos, aceite de semilla de uva, proteínas y péptidos marinos. Estos componentes están orientados a blindar la cutícula, aportar hidratación profunda y potenciar la resistencia frente al quiebre, el cual suele incrementar la pérdida visible del cabello.