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Opositor venezolano fue capturado en medio de negociaciones con el oficialismo: llevaba dos años en el exilio

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, exigió su liberación y dijo que “se han comprometido en hacer todas las diligencias” para ocurra pronto.

Foto: torres_alcaldia / IG
Foto: torres_alcaldia / IG

Noticias RCN

AFP

septiembre 17 de 2026
08:14 p. m.
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El exalcalde opositor del municipio Torres, Javier Oropeza, fue interceptado y subido a la fuerza a una camioneta por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a plena luz del día en Barquisimeto, estado Lara.

El arresto ocurrió el jueves 17 de septiembre, justo tras culminar una entrevista en el diario El Informador y a solo 48 horas de haber retornado a Venezuela después de permanecer dos años exiliado en España.

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Además, ocurre en el arranque de la segunda ronda de diálogos, entre oficialismo y oposición, que promueve Estados Unidos y busca establecer garantías civiles, derechos políticos y trazar una ruta hacia la transición democrática en el país.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina, lidera la delegación del chavismo y Dinorah Figuera, quien regresó tras ocho años de exilio por las conversaciones, es la jefa de la delegación opositora.

Oposición exige la liberación del exalcalde y opositor Javier Oropeza:

Las reacciones del lado opositor no se hicieron esperar. A través de la red social X, Dinorah Figuera confirmó que denunciaron el hecho sin demora y exigieron la liberación del exfuncionario.

Las partes involucradas prometieron adelantar los trámites requeridos para lograr su pronta excarcelación, tras lo cual, se comprometió a permanecer vigilante, hasta que todos los presos políticos salgan de las cárceles.

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Por su parte, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, calificó lo ocurrido como un secuestro y advirtió que esta acción evidencia la verdadera naturaleza del régimen. Las capturas arbitrarias se volvieron algo poco usual tras la captura de Nicolás Maduro.

Sin embargo, la oposición denuncia, con el caso de Oropeza, que inocentes siguen siendo enviados a prisión, con todo y la presión que ejerce Washington sobre Caracas.

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