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Dos muertos y 11 heridos en tradicional evento taurino en México

La tradicional Huamantlada terminó en tragedia por la muerte de 2 hombres a raíz de las heridas producidas por toros de lidia.

Huamantlada en México deja 2 muertos.
Foto: @JLMNoticias en X.

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
02:49 p. m.
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Con sede en Huamantla, México, la tradicional 'Huamantlada' que consiste en la simultánea liberación de toros de lidia en un circuito cerrado de calles del centro de la ciudad, inspirado en los famosos encierros de San Fermín, en Pamplona, España.

El evento, que tiene una duración aproximada de dos horas, terminó en tragedia para esta edición, con un saldo de dos hombres fallecidos y 11 heridos debido a graves heridas provocadas por las embestidas de los toros. Según la Secretaría de Salud de Tlaxcala, fue una de las ediciones más accidentadas de las recientes celebraciones.

¿Quiénes fueron las victimas?

Juan Manuel Filomeno, de 29 años, fue la primera víctima fatal confirmada por las autoridades; sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y una herida grave en el tórax que alcanzó a perforar su pulmón izquierdo a raíz de las corneadas recibidas por el animal de más de 400 kilos.

Dos días después de la celebración del evento, el 24 de agosto, se confirmó el segundo deceso: un hombre de 57 años no resistió la embestida y, tras ser trasladado con vida al hospital, los médicos no pudieron salvarle la vida. Tenía una hemorragia cerebral, fractura de costilla y traumatismo craneal.

72 años de tradición de la 'Huamantlada'

Aunque esta festividad reúne a cientos de locales y turistas y ha sido una tradición durante más de 70 años, la reciente tragedia puso otra vez en el ojo del huracán a este tipo de celebraciones que atentan contra la integridad y el bienestar de los animales. Organizaciones de derechos animales en México exigen la prohibición total de encierros urbanos y corridas de toros.

Según diarios locales, la festividad, que hace parte de la Feria Internacional del Arte Efímero y de la Dalia, llevaba 8 años sin registrar víctimas mortales, por lo que esta edición es calificada como una de las más trágicas de los últimos años.

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