“No queda nada, hasta lo recuerdos se han esfumado”: científica sobre deslave en Nepal

La familia de Dikshya Subedi, científica radicada en Katmandú, capital de Nepal, estuvo a punto de ser alcanzada por el deslave que el miércoles arrasó con localidades enteras en la frontera con China. Según comentó en diálogo con Noticias RCN:

“La familia de mi marido vive en Nuwakot, una de las zonas más afectadas por las inundaciones en este momento y mi tío, mi tía y mi hermano estaban en la zona. Vivieron en primera persona esta devastadora inundación. Nuestra casa quedó completamente destruida y nuestros familiares más cercanos también se han visto afectados por la catástrofe”.

En la zona “no ha habido víctimas mortales, pero toda la infraestructura física ha quedado destruida. Ya no hay casas y todo lo que habíamos creado y construido a lo largo de todos estos años se ha convertido ahora, por completo, en tierra fangosa y arenosa”.

Localidades cercanas al río “se esfumaron por completo”

El balance provisional el viernes era de 543 muertos del lado nepalí, cinco del lado chino y al menos 1.400 personas desaparecidas. El antiguo vecindario de Dikshya no registró víctimas fatales, pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos.

El barrio de su esposo, según comentó, “se perdió. Su familia está bien, pero no queda nada, las casas y recuerdos de la infancia se han esfumado por completo. Ahora mismo, las personas que no tienen una vivienda alterna u otros familiares siguen en los centros de acogida gestionados por el Gobierno”.

Su futuro es incierto. Sin embargo, “el Gobierno ha estado recibiendo fondos internacionales de diferentes países: India, China, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos. Todos los países y el Banco Mundial están presentando su apoyo, a través de programas de ayuda”.

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¿Producto del cambio climático?

Según expertos, el deslave podría haber sido provocado por un glaciar de “entre medio millón y decenas de millones de metros cúbicos” que, al parecer, se desprendió en las montañas nepalíes a 5.200 metros de altura.

Dikshya insiste en que ha procurado, desde siempre, “sensibilizar y empoderar a las generaciones más jóvenes para que hagan frente a esta crisis climática. Tenemos que hacerle frente, pero no esperábamos que esto pudiera suceder en nuestro propio país y supera nuestra imaginación. La inundación procedente del Tíbet está completamente fuera de nuestro control (…) no es ninguna broma. Hay más de tres distritos afectados y sumergidos bajo el agua”.

Y es que el peligro continúa. “Existe el peligro de que, tras esta inundación, se forme de nuevo un lago que pueda desbordarse en cualquier momento. Si eso llegara a ocurrir, hasta diez distritos podrían verse afectados, incrementando el número de víctimas mortales”.