Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años

El palacio real informó este viernes 28 de agosto que el rey Harald falleció en paz en el Hospital Universitario de Oslo a las 6:35 de la mañana. Estaba hospitalizado desde el 17 de agosto por una infección bacteriana en la sangre.

"Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald".

Tras anunciarse su fallecimiento, cientos de personas se congregaron en el palacio de Oslo para depositar flores y el gobierno declaró luto nacional hasta después de su funeral. Numerosos políticos y otros monarcas europeos rindieron homenaje al difunto .

A pesar de sus problemas de salud, el rey Harald se había negado a abdicar, alegando que había jurado su cargo de por vida ante el Parlamento. Ahora, su hijo Haakon VIII , de 53 años, se convertirá en el nuevo rey de Noruega, y su hija Ingrid Alexandra, de 22 años, se convertirá en princesa heredera.

Harald V, figura unificadora de Noruega

Subió al trono en 1991 y pese a sus poderes limitados como jefe de Estado, el rey es reconocido como una figura unificadora en su país encontrando siempre las palabras adecuadas en los momentos difíciles.

También hizo suyos los valores progresistas de Noruega, algo que subrayó en un discurso en 2016, con motivo de sus 25 años como monarca.

"Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí", dijo, y añadió: "Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada".

El final de su reinado se vio empañado por una serie de escándalos que, para su gran disgusto, dañaron la reputación de la monarquía. En enero de 2026, la publicación de un conjunto de archivos de Jeffrey Epstein destapó la hasta ese momento desconocida amistad con la princesa Mette-Marit, esposa del heredero al trono, el príncipe Haakon.

Meses después, Marius Borg Hoiby, un hijo que Mette-Marit tuvo durante un matrimonio anterior, fue condenado por un tribunal de Oslo a cuatro años de prisión por violación y agresión, sentencia que ha apelado.

El nuevo rey de Noruega será Haakon VIII

El palacio real de Noruega informó que el nuevo monarca adoptó el nombre de rey Haakon VIII y su lema personal será "Todo por Noruega".

Noruega tuvo seis reyes llamados Haakon en la Edad Media. Cuando se inició la monarquía moderna en 1905, el primer rey eligió el nombre de Haakon VII.