¿Va a correr la Allianz 15K Bogotá? Lanzan comunidad gratuita para preparar la carrera

Con el objetivo de acompañar la preparación técnica de los corredores en la capital, los atletas de alto rendimiento Andrés López y Sergio López anunciaron el lanzamiento de Electrolife Athlete Lab

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Se trata de una iniciativa pedagógica y de entrenamiento de acceso libre orientada a brindar herramientas de preparación física, nutrición, descanso e hidratación para deportistas afines al atletismo y la actividad física.

El auge del running en Colombia

El proyecto surge en un contexto de alto crecimiento en la práctica del running en el país.

Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señalan que más de la mitad de la población colombiana realiza actividad física de manera regular, y cerca de 3,4 millones de personas practican atletismo aficionado. Esta dinámica ha impulsado un calendario cada vez más exigente de competencias en diversas regiones.

Ruta de entrenamiento hacia la Allianz 15K Bogotá

La ruta de preparación de Electrolife Athlete Lab iniciará oficialmente este 24 de agosto con un plan estructurado de ocho semanas diseñado específicamente para afrontar la competencia Allianz 15K Bogotá, pactada para el próximo 18 de octubre.

El plan técnico contempla contenidos orientados a mitigar el impacto del rendimiento físico a 2.600 metros de altitud, considerando las exigencias respiratorias y de desgaste articular que implica correr en la capital.

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Liderazgo con trayectoria atlética internacional

La dirección de la iniciativa está a cargo de los hermanos Andrés y Sergio López, herederos de la trayectoria deportiva del exatleta Jacinto López. Andrés López cuenta en su registro con la medalla de bronce en los 10.000 metros de los Juegos Nacionales de Cartagena y títulos continentales en competencias de montaña.

Por su parte, Sergio López registró la mejor marca colombiana en la modalidad de maratón durante la temporada 2025 y obtuvo el primer lugar en la Media Maratón de Barbados.

Metodología digital y campamentos de adaptación en altura

La interacción y entrega de contenidos se realizará primordialmente a través de un canal exclusivo en WhatsApp administrado por PISA Farmacéutica de Colombia S.A., donde los usuarios registrados recibirán asesoría periódica.

De igual forma, el programa contempla actividades presenciales denominadas Training Camps en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Deportivo JAZ, ubicado en Paipa (Boyacá) a 2.550 metros sobre el nivel del mar, con el propósito de ofrecer metodologías de adaptación en altura.