Abogada de Epa Colombia asumió la defensa de Aida Victoria Merlano contra ‘El Agropecuario’

Aida Victoria Merlano sumó a su equipo jurídico a la abogada penalista Wendy Herrera, quien asumió su representación legal en el proceso que enfrenta contra su expareja, Juan David Tejada, conocido públicamente como ‘El Agropecuario’. La disputa está relacionada con la custodia y los derechos de su hijo Emiliano.

Herrera es una penalista cartagenera con más de 15 años de experiencia y ha participado en casos de alto perfil, entre ellos los de Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia' y el periodista Rafael Poveda.

El conflicto entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se intensificó después de la filtración de conversaciones que apuntan a un presunto acuerdo económico relacionado con una posible salida del país de Emiliano. A partir de entonces, el caso ha estado acompañado de declaraciones públicas, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales, con acusaciones cruzadas sobre obligaciones familiares y posibles situaciones de riesgo para el menor.

¿Quién es la abogada que asumió la defensa de Aida Victoria Merlano?

Wendy Herrera confirmó públicamente que representa a Aida Victoria Merlano y calificó como delicadas y graves algunas de las acusaciones formuladas por Tejada.

La penalista sostuvo que dichas afirmaciones son falsas y señaló que la defensa cuenta con documentación y otros elementos que serán presentados ante las autoridades competentes cuando corresponda.

Quiero decirles a todos ustedes que la atención integral y la responsabilidad que tienen los papás, en este caso su papá, no significa pagar únicamente una cuota cuando se quiera.

La abogada aseguró además que su equipo dispone de documentos, grabaciones y registros de consignaciones que, según explicó, respaldan el cumplimiento de las obligaciones maternas por parte de Merlano.

¿Qué dijo Wendy Herrera sobre la disputa entre Aida Victoria Merlano y ‘El Agropecuario’?

Uno de los principales puntos planteados por Herrera fue la exposición pública de una controversia que involucra a un menor de primera infancia. La penalista cuestionó que el conflicto familiar continúe desarrollándose mediante transmisiones en vivo y generación de contenido en redes sociales.

Un problema que es familiar, que involucra a un niño que es de la primera infancia, ha continuado sistemáticamente en redes sociales.

La abogada insistió en que los derechos del menor deben ocupar un lugar central dentro de la disputa. En ese sentido, planteó que el proceso debe resolverse ante las autoridades y no mediante señalamientos públicos o discusiones en plataformas digitales.