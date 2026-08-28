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China suspende operaciones de rescate en Tíbet por riesgo de nuevas inundaciones

Una cadena estatal informó este viernes que un lago formado por enormes montones de escombros comenzó a desbordarse hacia las áreas donde operaban los equipos de socorro.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
02:39 p. m.
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Las autoridades chinas han ordenado la suspensión inmediata de las labores de rescate en la región autónoma del Tíbet debido al inminente riesgo de nuevas inundaciones, mientras cientos de personas continúan desaparecidas tras el devastador deslave que golpeó la zona fronteriza con Nepal el pasado miércoles.

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China suspende operaciones de rescate en Tíbet

La cadena estatal CCTV informó este viernes que un lago formado por enormes montones de escombros comenzó a desbordarse hacia las áreas donde operaban los equipos de socorro.

"Por lo tanto, se ha ordenado a todos los equipos de rescate que permanezcan en sus lugares y esperen nuevas instrucciones".

Los equipos que ya habían accedido a la zona más crítica recibieron órdenes de retirarse un kilómetro por razones de seguridad.

El desastre natural ocurrió cuando un muro de lodo y escombros impactó el miércoles contra el centro fronterizo de Gyirong, en la región autónoma china de Tíbet.

Según información proporcionada por la policía nepalí y la prensa estatal china, el saldo de víctimas mortales asciende a al menos 472 personas a ambos lados de la frontera, mientras cientos permanecen desaparecidas.

La situación se agrava por las condiciones meteorológicas adversas. La CCTV
indicó que se espera que los niveles del cuerpo de agua aumenten durante los próximos tres días debido a las continuas lluvias, alcanzando su punto máximo alrededor del 1 de septiembre.

Por su parte, la agencia oficial Xinhua advirtió el jueves que esto incrementa "el riesgo de una ruptura que podría enviar las aguas de la inundación río abajo y causar potencialmente más daños en zonas como el puerto de Gyirong y otros lugares".

Los equipos de ingeniería de emergencia mantienen un monitoreo constante de la situación, utilizando tecnología avanzada para las operaciones.

CCTV detalló que los socorristas emplean modelado 3D con drones, detección por imágenes térmicas y búsquedas manuales para localizar a los desaparecidos.

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Hasta este viernes, las autoridades han logrado evacuar a 499 ciudadanos chinos y 555 turistas extranjeros de la zona del desastre, aunque no se precisó la nacionalidad de los viajeros evacuados.

El pronóstico meteorológico mantiene la alerta con lluvias previstas durante los próximos tres días, lo que complica las perspectivas de reanudación de las labores de rescate en el corto plazo.

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