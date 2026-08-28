Cámaras de Comercio cierran este 30 de agosto el censo de empresas afectadas por el terremoto

Las Cámaras de Comercio cerrarán este domingo 30 de agosto la plataforma del Censo Nacional de Unidades Productivas Afectadas por el terremoto que golpeó 15 departamentos.

Hasta el momento, se han reportado 30.085 empresas con daños, de las cuales aproximadamente 12.000 no están registradas formalmente ante las cámaras de comercio.

¿Cómo ayudar a los comerciantes?

María del Mar Palau, presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, explicó en A lo que vinimos la importancia de este censo para la reactivación económica.

“Es muy importante para nosotros, desde la perspectiva de la reactivación económica, atender de igual forma tanto las empresas registradas como las no registradas, porque todos ellos son generadores de empleo y dinamizadores del territorio”, sostuvo.

Los comerciantes pueden reportar los daños en sus negocios a través de cinco canales diferentes, siendo el más utilizado la línea de WhatsApp 3009131811. Este sistema permite que tanto empresas formalmente constituidas como negocios informales puedan registrar sus afectaciones antes del cierre de la plataforma.

El censo utiliza inteligencia artificial para procesar la información en tiempo real. “Toda esa información lo que hemos hecho es integrarla en nuestro sistema de Censo Nacional para que toda esa información tenga trazabilidad y tenga además un lenguaje común”, detalló Palau.

¿Cuáles son las medidas de alivio?

El sistema requiere respuestas a preguntas específicas y apoyo fotográfico para determinar el nivel de criticidad de cada caso.

Los beneficios de registrarse en este censo son tangibles. Según la presidente, una vez el gobierno nacional y los territorios establezcan las medidas de alivio, van a poder transferir al WhatsApp individual a cada uno de los afectados diciéndoles, dependiendo de su condición, el número de empleos y su afectación, qué tipo de alivios o subsidios pueden recibir.

En el caso específico de Cali, aproximadamente 3.000 comercios reportan afectaciones. Sin embargo, Palau transmitió un mensaje de optimismo: “Muchos de los que están en la zona baja y moderada de afectación ya se reactivaron”.

Invito a la ciudadanía de Cali y a todos los vallecaucanos a que vayamos otra vez a las calles, vendamos, atendamos, compremos, caminemos por la ciudad.

La plataforma opera con un algoritmo bidireccional que lee las condiciones reportadas y genera data verificable para canalizar las ayudas de manera eficiente hacia los comerciantes afectados, facilitando así el proceso de recuperación económica de las zonas golpeadas por el sismo.