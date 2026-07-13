Imágenes del voraz incendio dentro de un bar en Bangkok que dejó 28 muertos y decenas de heridos

Una noche de fiesta, baile y música en Bangkok se convirtió en caos, llanto y llamas por cuenta de un voraz incendio que consumió a un bar con decenas de personas durante la noche del pasado 12 de julio del 2026.

Según el más reciente balance de las autoridades, el accidente dejó 28 muertos y más de 70 heridos de gravedad.

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¿Qué se sabe del incendio en Bangkok?

"El fuego se propagó muy rápidamente y alcanzó el techo. Probablemente, fue el humo la causa principal de las muertes", explicó a los periodistas el gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt.

Videos, publicados en redes sociales, dejan ver los instantes de pánico que vivieron las personas que se encontraban dentro del bar y aquellos que pasaban por la zona cuando las llamas consumieron rápidamente el establecimiento.

Portavoces internacionales también dieron a conocer que 10 de las víctimas eran de nacionalidades tailandesa y una de Laos. Autoridades locales informaron que la mayoría de las personas fallecidas fueron halladas dentro de los baños.

También se sabe que durante esos instantes, en los que se presentaron las llamas, la discoteca se encontraba a oscuras.

Actualmente las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer si las salidas del establecimiento eran accesibles y la antigüedad del cableado eléctrico que, al parecer, tendría más de 50 años de antigüedad.

Según el primer ministro Anutin Charnvirakul, quien acudió al lugar del siniestro, manifestó que algunos músicos que se encontraban dentro del bar afirmaron haber visto humo que salía de un disyuntor cercano al escenario tras un corte de corriente y una explosión. Así mismo, se dio a conocer que habían “ángulos muertos” sin salidas visibles.

Triyarith Temahivong, alto cargo del Ministerio de Justicia, prometió 300.000 bahts (unos 9.000 dólares) a las familias de las víctimas fallecidas, y hasta 80.000 bahts (alrededor de 2.400 dólares) para cubrir los gastos médicos para cada persona que resultó herida por los hechos.

Portavoces también conocieron declaraciones de las autoridades que atendieron los hechos, pues manifestaron que, pese a que atendieron al llamado en tan solo cinco minutos, las llamas se apoderaron rápidamente del lugar.

Imágenes del incendio en un bar de Bangkok

Las imágenes ya han sido catalogadas por internautas por aterradoras ya que en varias de estas, captadas por personas que se encontraban cerca al lugar, se observa como el fuego sale con gran potencia desde el interior de la discoteca hacia la calle.

En las imágenes también se observan personas que salen, de manera desesperada, del interior del establecimiento.