Colombiano de 26 años habría muerto en tiroteo con agentes de ICE en Maine

Un colombiano habría perdido la vida en un tiroteo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Maine, Estados Unidos, según denunció una organización no gubernamental.

La víctima, de 26 años, contaba con número de seguridad social y autorización para trabajar legalmente en territorio estadounidense, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre las circunstancias del hecho y la actuación de las autoridades migratorias.

De acuerdo con la información preliminar, la Policía local abrió una investigación para establecer qué originó los disparos y esclarecer la responsabilidad de los agentes involucrados.

El caso se encuentra en desarrollo y ha despertado preocupación en sectores defensores de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de excesos en operativos migratorios. Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial mientras continúan las indagaciones.

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