El presunto feminicida de Rosa Mayerly la acosaba y la seguía constantemente

Rosa Mayerly Olaya fue asesinada en la tarde del domingo 12 de julio por un hombre en un centro comercial del municipio de Soacha, en Cundinamarca. Fue atacada brutalmente con arma cortopunzante mientras cumplía con su jornada laboral.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 3:15 de la tarde en el centro comercial en el barrio León XIII. Según el relato de testigos, un hombre ingresó al establecimiento y agredió en múltiples ocasiones a Rosa Mayerly con un arma cortopunzante.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha capturaron en flagrancia al presunto agresor, mientras el CTI adelanta los actos urgentes y la investigación para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades han confirmado que el caso se investiga como un posible feminicidio.

Familia de Rosa Mayerly dice que fue asesinada por un presunto acosador

En diálogo con Noticias RCN, la familia de Rosa Mayerly aseguró que el atacante no era su expareja, sino que se trataba de un hombre que la seguía constantemente.

"No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella. Al ver que hubo un 'no' como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y fue lo que hizo, la mató", indicó la hermana de la víctima.

Mientras la familia recibe el cuerpo para darle sepultura, pide justicia por Rosa Mayerly: "queremos que se haga justicia y que este caso no quede como uno más del montón, como pasa muchas veces en Colombia".

La víctima era oriunda de Natagaima, Tolima, trabajadora y madre. Su familia asegura que era muy entregada a su hijo y muy responsable en su trabajo.