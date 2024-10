Israel anunció el despliegue de una incursión terrestre en el Líbano

Israel inició una campaña militar terrestre en el Líbano. La incursión del Ejército se concentra en varias ciudades de la frontera sur, según el Gobierno de Netanyahu, la operación bajo el nombre de "Flechas del Norte" busca acabar con el grupo terrorista Hezbolá.

Durante la noche de este lunes 30 de septiembre se registraron fuertes ataques al sur de la capital libanesa, horas después de que el Ejército israelí advirtiera a los residentes evacuar las áreas cercanas a los edificios en la que estarían integrantes de Hezbolá.

El Ejército dijo en un comunicado que sus objetivos estaban situados en pueblos cercanos a la frontera que suponían "una amenaza inmediata para las comunidades israelíes en el norte de Israel". Agregó que la fuerza aérea y la artillería estaban apoyando a las fuerzas terrestres con "ataques precisos".

Se reportó una explosión cerca al aeropuerto internacional de Beirut y residentes de Aita al-Shaab, zona de frontera, señalaron que se han registrado bombardeos y sobrevuelo de helicópteros y aviones no tripulados.

El primer ministro Benjamin Netanyahu envió una advertencia: "No hay ningún lugar en Oriente Medio al que Israel no pueda llegar. No hay ningún lugar al que no podamos ir para proteger a nuestro pueblo y a nuestro país”.

Entre tanto, las tropas libanesas han empezado a retirarse de la frontera con Israel, ante la inminente llegada por vía terrestre del Ejército de ese país.