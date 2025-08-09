CANAL RCN
Internacional

Joven de 16 años asesinó a tiros a dos policías en Turquía: Esto se sabe

Según información del caso, el sospechoso, un adolescente de 16 años identificado como E.B., fue detenido tras el hecho.

septiembre 08 de 2025
06:45 a. m.
Un violento ataque armado en una comisaría del distrito de Balçova, cerca de la ciudad turca de Esmirna, dejó este lunes un saldo de dos policías muertos y otros dos heridos, uno de ellos en estado crítico.

Ataque armado en Turquía: joven de 16 años fue arrestado

Según información del caso, el sospechoso es un adolescente de 16 años identificado como E.B., que fue detenido tras el hecho, así lo informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

El gobernador de Esmirna, Suleyman Elban, señaló que el joven residía en la misma calle donde se encuentra la comisaría y que resultó herido durante su arresto.

Adicionalmente, Elban aseguró que el atacante no tenía antecedentes judiciales y que utilizó una escopeta que pertenecía a su padre desde hace una década.

Imágenes difundidas por medios turcos mostraron la zona acordonada por las autoridades poco después del ataque, así como videos en los que se observa al presunto agresor.

Otro registro en redes sociales lo muestra recibiendo atención médica tras ser reducido.

Contenido publicado por el sitio web de noticias Gercek Gundem mostraron un video grabado con un celular en el que se ve a una persona con pasamontañas, una camiseta negra y pantalones claros, corriendo por la acera mientras portaba un rifle y luego ingresando a un edificio.

Joven de 16 años asesinó a dos policías en Turquía

El alcalde de Esmirna, Cemil Tugay, condenó enérgicamente lo ocurrido. “Condeno el odioso ataque perpetrado contra la comisaría de policía Salih Isgören en Balçova”, escribió en la red social X.

La investigación sobre los motivos del ataque sigue en curso, mientras la comunidad local permanece conmocionada por la participación de un menor en un hecho de tal magnitud.

