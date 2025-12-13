Valle del Cauca decreta toque de queda y otras medidas tras anuncio de extradición de alias Pipe Tuluá

El departamento del Valle del Cauca enfrenta una situación de máxima alerta tras el anuncio de la extradición de alias Pipe Tuluá, identificado como el principal cabecilla de la banda criminal La Inmaculada.

Refuerzan medidas de seguridad en Valle del Cauca por extradición de 'Pipe Tuluá'

Las autoridades departamentales decretaron medidas de seguridad urgentes en el municipio de Tuluá, que incluyen toque de queda y prohibición de la movilidad de motocicletas.

Las restricciones implementadas entraron en vigor de manera inmediata ante el temor de represalias por parte de esta organización criminal, señalada de sembrar el terror en el centro y norte del departamento.

El toque de queda aplica especialmente para menores de edad, mientras que la circulación de motocicletas ha sido suspendida temporalmente en zonas específicas del municipio.

Como parte de las acciones de seguridad, las autoridades intensificaron los operativos policiales que resultaron en la captura de dos personas y la aprehensión de un menor de edad, todos señalados de ser extorsionistas vinculados con La Inmaculada.

Según informes oficiales, los detenidos “venían intimidando con panfletos y actividades incendiarias, específicamente a dueños de distribución de verduras en la galería, pero también al comercio de carne”.

Durante los megaoperativos de la Policía fueron incautadas varias granadas de fragmentación y explosivos, material que al parecer sería utilizado para atacar a la población civil y alterar el orden público en la región.

Las autoridades mantienen el cierre de vías principales alrededor del comando de estación como medida preventiva adicional.

El gobierno departamental expresó su posición respecto a posibles negociaciones con la organización criminal.

Sobre la propuesta de instalar una mesa de diálogo con esta estructura, las autoridades manifestaron que “es respetuosamente una decisión del señor presidente de la República, pero las anteriores no han dado ningún resultado, ni ha habido sometimiento, ni ha habido desarticulación de las estructuras criminales, ni tampoco está claro cuál es el piso jurídico de las mismas".

La banda que lideraba alias Pipe Tuluá

La banda criminal La Inmaculada ha sido responsable de múltiples actos de extorsión y violencia en la región, afectando principalmente al sector comercial del departamento.

La extradición de su máximo líder representa un golpe significativo para la estructura criminal, aunque las autoridades mantienen las medidas de seguridad ante posibles reacciones violentas de los miembros restantes de la organización.