CANAL RCN
Colombia Video

Valle del Cauca decreta toque de queda y otras medidas tras anuncio de extradición de alias Pipe Tuluá

Las restricciones implementadas entraron en vigor de manera inmediata ante el temor de represalias por parte de organización criminal La Inmaculada, liderada por alias Pipe Tuluá.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
03:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El departamento del Valle del Cauca enfrenta una situación de máxima alerta tras el anuncio de la extradición de alias Pipe Tuluá, identificado como el principal cabecilla de la banda criminal La Inmaculada.

'Pipe Tuluá' interpone tutela ante la Corte Suprema para frenar su extradición
RELACIONADO

'Pipe Tuluá' interpone tutela ante la Corte Suprema para frenar su extradición

Refuerzan medidas de seguridad en Valle del Cauca por extradición de 'Pipe Tuluá'

Las autoridades departamentales decretaron medidas de seguridad urgentes en el municipio de Tuluá, que incluyen toque de queda y prohibición de la movilidad de motocicletas.

Las restricciones implementadas entraron en vigor de manera inmediata ante el temor de represalias por parte de esta organización criminal, señalada de sembrar el terror en el centro y norte del departamento.

El toque de queda aplica especialmente para menores de edad, mientras que la circulación de motocicletas ha sido suspendida temporalmente en zonas específicas del municipio.

Como parte de las acciones de seguridad, las autoridades intensificaron los operativos policiales que resultaron en la captura de dos personas y la aprehensión de un menor de edad, todos señalados de ser extorsionistas vinculados con La Inmaculada.

Según informes oficiales, los detenidos “venían intimidando con panfletos y actividades incendiarias, específicamente a dueños de distribución de verduras en la galería, pero también al comercio de carne”.

Durante los megaoperativos de la Policía fueron incautadas varias granadas de fragmentación y explosivos, material que al parecer sería utilizado para atacar a la población civil y alterar el orden público en la región.

Las autoridades mantienen el cierre de vías principales alrededor del comando de estación como medida preventiva adicional.

El gobierno departamental expresó su posición respecto a posibles negociaciones con la organización criminal.

Sobre la propuesta de instalar una mesa de diálogo con esta estructura, las autoridades manifestaron que “es respetuosamente una decisión del señor presidente de la República, pero las anteriores no han dado ningún resultado, ni ha habido sometimiento, ni ha habido desarticulación de las estructuras criminales, ni tampoco está claro cuál es el piso jurídico de las mismas".

La banda que lideraba alias Pipe Tuluá

Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos
RELACIONADO

Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

La banda criminal La Inmaculada ha sido responsable de múltiples actos de extorsión y violencia en la región, afectando principalmente al sector comercial del departamento.

La extradición de su máximo líder representa un golpe significativo para la estructura criminal, aunque las autoridades mantienen las medidas de seguridad ante posibles reacciones violentas de los miembros restantes de la organización.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

ProBogotá advierte que escasez de gas natural afectaría el transporte público de la capital

ELN

Defensoría del Pueblo advierte graves afectaciones a la población civil por “paro armado” anunciado por el ELN

Bucaramanga

VIDEO | Voraz incendio consumió más de 50 casas en Bucaramanga

Otras Noticias

Venezuela

La fuerte advertencia de Vladimir Padrino ante vuelos militares de EE.UU.: "No se equivoquen"

“No se equivoquen”: la fuerte advertencia desde Miraflores tras maniobras aéreas de EE. UU. cerca de Venezuela.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de diciembre de 2025

¿Puso a prueba su suerte en el Super Astro Sol de este 13 de diciembre? Descubra el resultado exacto.

Enfermedades

Confirman primer caso de la gripe H3N2 en América Latina: este es el lugar donde se dio

Teófilo Gutiérrez

El picante cruce entre Teófilo Gutiérrez y un periodista en la rueda de prensa tras victoria de Junior

Artistas

Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena a sus 86 años de edad: esto se sabe