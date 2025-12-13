CANAL RCN
Internacional

La fuerte advertencia de Vladimir Padrino ante vuelos militares de EE.UU.: "No se equivoquen"

“No se equivoquen”: la fuerte advertencia desde Miraflores tras maniobras aéreas de EE. UU. cerca de Venezuela.

Advertencia Vladimir Padrino a EE.UU. vuelos militares
Foto: captura pantalla EVTV

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
02:57 p. m.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, lanzó duras acusaciones contra el Gobierno de Estados Unidos, al que señaló de impulsar una estrategia bélica en América Latina y el Caribe.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión militar en la región y tras recientes movimientos de fuerzas estadounidenses cerca del territorio venezolano.

Durante un acto oficial, el alto funcionario aseguró que, a su juicio, desde Washington se estaría promoviendo una política de intimidación que pone en riesgo la estabilidad regional.

Según Padrino, estas acciones no solo afectan a Venezuela, sino que representan una amenaza directa para la soberanía de los países del hemisferio occidental.

No se equivoquen, sabemos defender el espacio aéreo venezolano.

Venezuela denunció presiones militares de Estados Unidos en la región

El ministro afirmó que su país ha observado con preocupación la presencia de aeronaves militares estadounidenses en zonas cercanas a sus fronteras marítimas y aéreas.

En ese sentido, sostuvo que Venezuela cuenta con la capacidad operativa para resguardar su espacio aéreo y responder ante cualquier eventual provocación.

Las declaraciones se conocieron poco después de que dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos realizaran un vuelo en el área del Golfo de Venezuela, entre los estados Zulia y Falcón, un hecho que fue registrado por plataformas de monitoreo aéreo.

Para el Gobierno venezolano, este tipo de maniobras forman parte de un patrón de presión militar que busca enviar mensajes de fuerza.

Padrino insistió en que la postura de Venezuela es defensiva y reiteró que el país apuesta por la paz y el entendimiento entre las naciones.

No obstante, advirtió que las Fuerzas Armadas y las milicias se mantienen en alerta permanente para garantizar la integridad territorial.

Acusaciones por interceptación de buque y llamado al diálogo internacional

En su pronunciamiento, el ministro de Defensa también se refirió a la reciente interceptación de un buque que transportaba petróleo venezolano, una acción atribuida a fuerzas estadounidenses.

Según explicó, se trataba de una embarcación civil que realizaba actividades comerciales legales y que fue detenida cuando se dirigía hacia el océano Atlántico.

Desde la óptica del Gobierno venezolano, este hecho constituye una violación al derecho internacional, en particular a los principios de libre navegación y libre comercio.

Padrino calificó la incautación como un acto de fuerza injustificado y cuestionó públicamente la situación de la tripulación del buque.

Finalmente, el ministro hizo un llamado a resolver los conflictos mediante el diálogo y el respeto entre Estados, señalando que los pueblos de la región no desean escenarios de confrontación, sino estabilidad, cooperación y paz duradera en el Caribe y América Latina.

