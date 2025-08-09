Conmoción: murió reconocido periodista y referente musical

En Argentina hay un profundo luto debido a que este 8 de septiembre de 2025 se confirmó la muerte de un reconocido periodista e impulsor y referente de las batallas de freestyle.

Juan Ortelli, que tenía 43 años, fue director de la revista Rolling Stones Argentina, se desempeñó como cazatalentos en las batallas de rap y fue catalogado como uno de los mejores difusores de la cultura de su país, partió de este mundo terrenal durante el fin de semana.

La noticia fue confirmada en sus redes sociales mediante un sentido mensaje que escribieron sus seres queridos. Además, Pablo Plotkin, el reconocido periodista y escritor, también se pronunció tras el deceso de uno de sus grandes amigos.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Juan Ortelli, el reconocido periodista y referente del freestyle en Argentina

Los familiares de Juan Ortelli indicaron que el periodista murió por causas naturales y pidieron que su legado sea exaltado como se merece.

"Con profundo pesar y desazón, informo a la comunidad periodística, artística del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan", se comenzó escribiendo en el desgarrador post.

"Rogamos que se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional", se complementó.

Mientras tanto, Pablo Plotkin, su amigo, recordó con nostalgia el momento en el que lo conoció y lo describió como un excepcional periodista gráfico y cultural. Sus palabras fueron las siguientes:

Así han reaccionado los seguidores de Juan Ortelli, el periodista y referente del freestyle en Argentina, tras su muerte

Tras la confirmación de la muerte de Juan Ortelli, sus seguidores quedaron totalmente devastados y han escrito múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

"Yo no lo puedo creer", "qué triste e inesperada noticia difícil de digerir", "descansa en paz, Juan", "elijo recordar tu sonrisa y llevarla conmigo de aquí en más", "fuiste tremenda persona" y "nunca te olvidaremos", han sido algunas de las palabras expresadas.