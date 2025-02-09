CANAL RCN
Internacional Video

Dolor en la televisión: murió integrante de uno de los programas más reconocidos

En una de las más recientes emisiones del programa, se confirmó el deceso mediante un sentido mensaje. Estos son los detalles.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
06:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay conmoción en uno de los programas internacionales más reconocidos debido a que el pasado 1 de septiembre de 2025 falleció uno de sus integrantes.

Se trata de Despierta América, que tuvo a Frey Matilla durante una gran cantidad de años haciendo parte del equipo técnico de producción, pero su vida se apagó de manera inesperada.

Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años
RELACIONADO

Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años

Este hombre, que se convirtió en un ícono de Despierta América por su talento, la alegría que transmitía detrás de las cámaras y su calidad humana, se desempeñó como operador de teleprompting y se convirtió en la mano derecha de cada uno de los presentadores.

La noticia fue confirmada en la emisión de Despierta América del pasado 1 de septiembre de 2025, mediante un sentido mensaje de los conductores del programa.

Así fue como se confirmó la muerte de Frey Matilla, que fue integrante de Despierta América durante años

En el primer programa de septiembre de Despierta América, los presentadores hicieron énfasis en que había noticia que nunca quisieran dar, pero que lastimosamente les tocaba darle el último adiós a un trabajador que los acompañó y los ayudó a crecer.

"En Despierta América estamos de luto, desafortunadamente un compañero que durante muchos años alegró las mañanas detrás de cámaras, falleció", se comenzó diciendo en vivo.

"Le mandamos un mensaje a su esposa y a sus hijos. Desde Despierta América les enviamos un fuerte abrazo y nos vamos a quedar con el recuerdo, la alegría, la sonrisa y la actitud que tenía Frey Matilla", agregaron.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Frey Matilla, el integrante de Despierta América?

Hasta el momento, ni en Despierta América ni en el entorno familiar de Frey Matilla se ha hablado de la causa de su deceso.

Shock en el periodismo: murió reconocido periodista a sus 51 años
RELACIONADO

Shock en el periodismo: murió reconocido periodista a sus 51 años

Sin embargo, los seguidores del programa continúan enviando sus mensajes de condolencias y fortaleza a cada uno de los seres queridos del hombre que hizo parte de Despierta América durante una gran cantidad de años.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Modelo e influencer de 25 años fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel: esto se sabe

Redes sociales

Luis Carlos Vélez mostró su dolor tras la muerte de reconocido presentador de noticias: "Le debo mi carrera"

Afganistán

Más de 1.400 muertos deja devastador terremoto en Afganistán

Otras Noticias

Selección Colombia

'Juanfer' Quintero y su mensaje a Dayro Moreno tras la convocatoria: "Lo necesitamos"

El volante de la Selección Colombia se refirió al llamado de Dayro Moreno, quien viene siendo figura en Once Caldas.

Aeropuerto El Dorado

Descubren a dos personas queriendo transportar millonarias joyas sin documentos en El Dorado

Los implicados deberán responder ante las autoridades por lavado de activos.

Finanzas personales

Así sería el incremento de licores, cigarrillos y conciertos con reforma tributaria: golpe al bolsillo de los colombianos

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 2 de septiembre de 2025

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia