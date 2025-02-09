Dolor en la televisión: murió integrante de uno de los programas más reconocidos

Hay conmoción en uno de los programas internacionales más reconocidos debido a que el pasado 1 de septiembre de 2025 falleció uno de sus integrantes.

Se trata de Despierta América, que tuvo a Frey Matilla durante una gran cantidad de años haciendo parte del equipo técnico de producción, pero su vida se apagó de manera inesperada.

Este hombre, que se convirtió en un ícono de Despierta América por su talento, la alegría que transmitía detrás de las cámaras y su calidad humana, se desempeñó como operador de teleprompting y se convirtió en la mano derecha de cada uno de los presentadores.

La noticia fue confirmada en la emisión de Despierta América del pasado 1 de septiembre de 2025, mediante un sentido mensaje de los conductores del programa.

Así fue como se confirmó la muerte de Frey Matilla, que fue integrante de Despierta América durante años

En el primer programa de septiembre de Despierta América, los presentadores hicieron énfasis en que había noticia que nunca quisieran dar, pero que lastimosamente les tocaba darle el último adiós a un trabajador que los acompañó y los ayudó a crecer.

"En Despierta América estamos de luto, desafortunadamente un compañero que durante muchos años alegró las mañanas detrás de cámaras, falleció", se comenzó diciendo en vivo.

"Le mandamos un mensaje a su esposa y a sus hijos. Desde Despierta América les enviamos un fuerte abrazo y nos vamos a quedar con el recuerdo, la alegría, la sonrisa y la actitud que tenía Frey Matilla", agregaron.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Frey Matilla, el integrante de Despierta América?

Hasta el momento, ni en Despierta América ni en el entorno familiar de Frey Matilla se ha hablado de la causa de su deceso.

Sin embargo, los seguidores del programa continúan enviando sus mensajes de condolencias y fortaleza a cada uno de los seres queridos del hombre que hizo parte de Despierta América durante una gran cantidad de años.