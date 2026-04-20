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Estados Unidos intercepta buque iraní en el estrecho de Ormuz

El comando aseguró que el buque ignoró las advertencias durante seis horas antes de ser detenido.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
02:53 p. m.
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En una operación naval de alto riesgo, Estados Unidos interceptó un buque portacontenedores de bandera iraní que intentaba superar el bloqueo impuesto en el estrecho de Ormuz.

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El comando central estadounidense difundió imágenes del ataque, en el que un misil guiado destruyó el sistema de propulsión del navío Tyusca antes de su abordaje e incautación.

Se trata del primer ataque directo contra una embarcación iraní desde que Washington estableció el cerco naval en la zona, medida ordenada por el presidente Donald Trump. El comando aseguró que el buque ignoró las advertencias durante seis horas antes de ser detenido.

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Irán promete represalias

Las fuerzas armadas iraníes reaccionaron de inmediato y afirmaron que tomarán “todas las medidas necesarias” contra el ejército estadounidense tras la interceptación.

El incidente ocurre pocos días después de que el régimen iraní fuera señalado por el ataque a dos petroleros indios, lo que eleva la tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

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El bloqueo estadounidense, según el comando central, se aplicará a todas las embarcaciones sin importar su pabellón y será cumplido “por la fuerza” en caso de intentos de evasión.

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