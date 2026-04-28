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La respuesta del presidente Petro a las amenazas de muerte contra Paloma Valencia

La candidata Paloma Valencia denunció un plan de asesinato en su contra por $2.000 millones a manos de las disidencias de las Farc.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
08:28 a. m.
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En las últimas horas, la candidata presidencial Paloma Valencia denunció haber recibido información del Ministerio de Defensa sobre un plan para atentar contra su vida, por el cual habrían pagado $2.000 millones desde el Frente 42 de las disidencias de las Farc, conocidas como las disidencias de Las Parcas, a un individuo apodado ‘Buche Tula’ para ejecutar el crimen.

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La revelación de la candidata generó controversia cuando el presidente Gustavo Petro respondió mediante sus redes sociales, señalando que Valencia no había informado completamente la situación, indicando que la amenaza había sido descartada por las autoridades.

Esta respuesta fue cuestionada por analistas políticos, quienes consideran que las amenazas contra dirigentes de oposición deben tomarse con seriedad.

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¿Amenazas contra Paloma Valencia se están normalizando?

El excongresista José Daniel López recordó que "al precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, del mismo partido de Paloma Valencia, lo asesinaron hace casi un año". Explicó que en este momento existe un entorno de inseguridad completamente desatado en las regiones del país.

Las únicas palabras que uno debe esperar hacia la senadora Paloma Valencia y hacia cualquier dirigente que enfrente amenazas son palabras de solidaridad y respaldo por parte del presidente de la República.

Por su parte, Julio César Iglesias cuestionó la falta de garantías de seguridad, señalando que "no se puede sentir tranquilidad ni garantías en un gobierno cuyo presidente sale a través de las redes sociales a hacer apología de su pertenencia y de su militancia en el pasado en un grupo terrorista como fue el M-19".

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La decisión que tomó Paloma Valencia tras denunciar amenazas

A pesar de las amenazas, Valencia mantiene su agenda de campaña normal y se espera que viaje a Popayán y Cali, departamentos afectados por una ola de violencia con más de 30 atentados recientes. López valoró positivamente esta decisión:

Me gustó el mensaje de Paloma, porque de hecho me parece un mensaje arrojado, un mensaje valiente.

La situación se complica con la reciente directiva presidencial que restringe las declaraciones de ministros y directores de entidades sin autorización previa del presidente Petro, limitando la posibilidad de obtener información oficial sobre las medidas de protección para los candidatos presidenciales, señaló Iglesias.

El país enfrenta una grave crisis de seguridad, con 48 masacres registradas en lo que va del año y cerca de 30 atentados recientes en Valle del Cauca y Cauca en 72 horas, lo que evidencia un deterioro significativo de las condiciones de seguridad en el territorio nacional.

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