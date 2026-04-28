Revelan las armas del hombre que intentó atacar a Trump en Washington

Un hombre fue capturado tras intentar cometer un ataque durante la cena de corresponsales en un hotel de Washington el 25 de abril de 2026, evento al que asistía el presidente Donald Trump.

El hombre fue detenido por agentes del Servicio Secreto antes de concretar el ataque contra el presidente Donald Trump y los asistentes al evento.

¿Qué armas tenía el tirador que intentó atacar a Trump?

De acuerdo con la investigación, el sospechoso, identificado como Cole Allen, tenía en su poder una escopeta de acción de bomba calibre 12 y una pistola semiautomática calibre .38 de la marca Rock Island Armory y varias armas blancas letales.

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Las autoridades señalaron que ambas armas habían sido adquiridas legalmente en años anteriores: la escopeta en agosto de 2025 y la pistola en octubre de 2023, según registros federales de transacciones.

El incidente ocurrió dentro del hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba la tradicional cena de corresponsales. Antes de ser neutralizado, el sospechoso fue interceptado por un agente del Servicio Secreto, quien accionó su arma para detenerlo.

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Allen cayó al suelo con heridas leves y fue capturado en el lugar. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Universitario Howard bajo custodia policial.

¿Qué cargos enfrenta el sospechoso del ataque a Trump?

Las autoridades federales confirmaron que el detenido enfrenta cargos graves, entre ellos intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, delito que puede acarrear cadena perpetua.

También se le imputan cargos por transporte interestatal de armas para cometer un delito grave y por uso de arma de fuego durante un acto violento, con penas que van desde 10 años hasta cadena perpetua.

Previo al ataque, el sospechoso habría enviado un correo electrónico a familiares en el que anticipaba sus acciones, lo que ahora forma parte de las pruebas en su contra.

El fiscal general interino señaló que el caso será llevado con todo el peso de la justicia federal y destacó la rápida reacción de los agentes, que evitó una tragedia mayor.

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El caso del tirador contra Trump continúa en investigación, mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial y refuerzan la seguridad en eventos de alto perfil en Estados Unidos.