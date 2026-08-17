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Los restos de una mujer embarazada de 9.000 años fueron encontrados en una isla

El descubrimiento fue catalogado como un hecho “muy inusual”. Esto es los que se sabe de momento.

Foto: Gemini AI
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Noticias RCN

AFP

agosto 17 de 2026
10:23 a. m.
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El descubrimiento del esqueleto de una mujer joven sepultada con su bebé, aún en el vientre, sugiere que las poblaciones de la Edad de Piedra no solo enviaban expediciones temporales a las islas del mar Báltico, sino que se asentaron activamente en la región poco después de que las tierras emergieran de las aguas.

El hallazgo se produjo en la capa más profunda de una cueva ubicada en un pequeño islote frente a las costas de Gotland, Suecia. Los investigadores a cargo estiman, por la posición del estrato geológico, la mujer falleció y fue enterrada hace 9.000 años, aunque el margen es un poco más amplio: entre los 7.000 y 10.000 años.

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Las condiciones del feto son excepcionales:

Alexander Roesen Sjostrand, arqueólogo e investigador independiente vinculado a la Universidad de Uppsala, calificó el descubrimiento como un hecho "muy inusual". Según detalló en declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP, el estado de conservación del feto en la zona uterina es excepcional, siendo de un periodo tan remoto.

La investigación en este yacimiento insular comenzó en 2023. Al alcanzar el nivel más antiguo del refugio rocoso, Sjostrand y su colega confirmaron que la mujer "fue enterrada de alguna manera", lo que evidencia prácticas funerarias formales en la zona.

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Los restos serán sometidos a pruebas para determinar su edad con exactitud:

Para precisar el momento exacto en que ocurrió el sepelio prehistórico, el equipo someterá las osamentas a pruebas de datación por radiocarbono. Más allá de la fecha exacta, el descubrimiento abre nuevas perspectivas sobre las dinámicas poblacionales prehistóricas.

De acuerdo con Sjostrand, este vestigio ofrece una ventana inédita sobre la movilidad y los patrones de exploración de las comunidades humanas primitivas.

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