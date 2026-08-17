Partido Levantemos a Colombia: precios de la boletería y futbolistas confirmados

El partido Levantemos a Colombia ya tiene fecha, hora, precios de boletería y varios futbolistas confirmados. El encuentro solidario se disputará el viernes 21 de agosto, a las 7:30 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá, con el objetivo de recaudar recursos para las familias y comunidades afectadas por el terremoto.

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La iniciativa, liderada por Mario Alberto Yepes, busca reunir a hinchas, familias, jugadores, empresas y marcas alrededor del fútbol para convertir la jornada en una ayuda económica para las zonas afectadas por la emergencia.

¿Cuándo es el partido Levantemos a Colombia?

El encuentro será el viernes 21 de agosto de 2026, a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio El Campín.

La edad mínima para ingresar al evento es de 7 años. La organización informó que la totalidad de los recursos recaudados mediante el partido será destinada a apoyar a las familias y comunidades de los municipios, ciudades y departamentos afectados por el terremoto.

¿Cuánto cuesta la boletería de Levantemos a Colombia?

Los precios dependen de la ubicación dentro de El Campín y van desde $25.000 hasta $50.000.

La boletería se podrá comprar a través de TuBoleta.

Las localidades disponibles son:

Occidental Preferencial: $50.000

Occidental Platea Alta: $50.000

Occidental Platea Baja: $50.000

Occidental General: $50.000

Oriental Platea: $40.000

Oriental Preferencial: $40.000

Oriental General: $40.000

Lateral Norte: $25.000

Lateral Sur: $25.000

De acuerdo con los organizadores, cada entrada representa un aporte para las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

¿Qué futbolistas están confirmados para el partido solidario en El Campín?

Hasta el momento, la organización confirmó la presencia de cuatro nombres del fútbol colombiano: Mario Alberto Yepes, Radamel Falcao García, Fredy Guarín y Teófilo Gutiérrez.

Yepes fue quien impulsó la iniciativa y ha invitado a diferentes referentes del fútbol nacional a sumarse al encuentro. La nómina se irá ampliando de cara al partido del 21 de agosto.

El objetivo será dejar por una noche la competencia deportiva en segundo plano y utilizar el fútbol como punto de encuentro para recaudar ayudas destinadas a los damnificados.

Con el partido Levantemos a Colombia, El Campín será escenario de una jornada solidaria que busca convertir la convocatoria de figuras del fútbol en recursos para quienes necesitan apoyo tras el terremoto.