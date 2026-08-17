CANAL RCN
Deportes

Partido Levantemos a Colombia: precios de la boletería y futbolistas confirmados

Levántemos a Colombia: hora, boletería y jugadores confirmados para ayudar a los damnificados del terremoto.

Falcao con Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 17 de 2026
09:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El partido Levantemos a Colombia ya tiene fecha, hora, precios de boletería y varios futbolistas confirmados. El encuentro solidario se disputará el viernes 21 de agosto, a las 7:30 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá, con el objetivo de recaudar recursos para las familias y comunidades afectadas por el terremoto.

Mario Yepes reunirá leyendas del fútbol para ayudar a damnificados del terremoto
RELACIONADO

Mario Yepes reunirá leyendas del fútbol para ayudar a damnificados del terremoto

La iniciativa, liderada por Mario Alberto Yepes, busca reunir a hinchas, familias, jugadores, empresas y marcas alrededor del fútbol para convertir la jornada en una ayuda económica para las zonas afectadas por la emergencia.

¿Cuándo es el partido Levantemos a Colombia?

El encuentro será el viernes 21 de agosto de 2026, a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio El Campín.

La edad mínima para ingresar al evento es de 7 años. La organización informó que la totalidad de los recursos recaudados mediante el partido será destinada a apoyar a las familias y comunidades de los municipios, ciudades y departamentos afectados por el terremoto.

¿Cuánto cuesta la boletería de Levantemos a Colombia?

Los precios dependen de la ubicación dentro de El Campín y van desde $25.000 hasta $50.000.

La boletería se podrá comprar a través de TuBoleta.

Leonardo Castro y el gesto que conmovió tras el terremoto: llegó con tres camiones a Pereira
RELACIONADO

Leonardo Castro y el gesto que conmovió tras el terremoto: llegó con tres camiones a Pereira

Las localidades disponibles son:

  • Occidental Preferencial: $50.000
  • Occidental Platea Alta: $50.000
  • Occidental Platea Baja: $50.000
  • Occidental General: $50.000
  • Oriental Platea: $40.000
  • Oriental Preferencial: $40.000
  • Oriental General: $40.000
  • Lateral Norte: $25.000
  • Lateral Sur: $25.000

De acuerdo con los organizadores, cada entrada representa un aporte para las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

¿Qué futbolistas están confirmados para el partido solidario en El Campín?

Hasta el momento, la organización confirmó la presencia de cuatro nombres del fútbol colombiano: Mario Alberto Yepes, Radamel Falcao García, Fredy Guarín y Teófilo Gutiérrez.

Yepes fue quien impulsó la iniciativa y ha invitado a diferentes referentes del fútbol nacional a sumarse al encuentro. La nómina se irá ampliando de cara al partido del 21 de agosto.

El objetivo será dejar por una noche la competencia deportiva en segundo plano y utilizar el fútbol como punto de encuentro para recaudar ayudas destinadas a los damnificados.

El fútbol colombiano se puso la camiseta por los damnificados: así están ayudando los equipos
RELACIONADO

El fútbol colombiano se puso la camiseta por los damnificados: así están ayudando los equipos

Con el partido Levantemos a Colombia, El Campín será escenario de una jornada solidaria que busca convertir la convocatoria de figuras del fútbol en recursos para quienes necesitan apoyo tras el terremoto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

NBA

La millonaria cifra por la que venderían a Los Angeles Lakers: negocio rompería récord

Terremoto

Leonardo Castro y el gesto que conmovió tras el terremoto: llegó con tres camiones a Pereira

Terremoto

Mario Yepes reunirá leyendas del fútbol para ayudar a damnificados del terremoto

Otras Noticias

Ahorro

Pasajes gratis en el MIO: así puede recuperar el 100% del dinero de sus viajes en Cali

Anunciaron un beneficio para ciertos usuarios durante un mes. Esto como parte de las ayudas tras el terremoto.

Terremoto

Movilidad responde a polémica por motos de voluntarios en El Campín

"Vamos a levantar estas motos”: agente de tránsito generó debate en Bogotá.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 17 de agosto de 2026

Terremoto

¿Puede aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas después de un terremoto?

Brasil

Accidente de autobús en Brasil deja al menos ocho muertos y varios heridos