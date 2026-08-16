Accidente de autobús en Hungría deja 12 muertos y decenas de heridos

Un grave accidente de tránsito ocurrido este domingo en Hungría dejó 12 personas muertas y decenas de heridas, luego de que un autobús que transportaba peregrinos polacos se saliera de la carretera y volcara en una autopista al este de Budapest.

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El vehículo, que había partido desde Serbia con destino a Polonia, llevaba 57 pasajeros y dos conductores.

De acuerdo con las autoridades húngaras, el siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, hora local, cuando el autobús circulaba por la autopista M3, en dirección a la localidad de Mezokeresztes.

Según la oficina nacional de gestión de catástrofes de Hungría, el vehículo abandonó la calzada y terminó volcado a un costado de la carretera. Las primeras unidades de emergencia que llegaron al lugar encontraron a varios pasajeros atrapados en el interior.

Bomberos rescataron a pasajeros por las ventanas

Los equipos de emergencia tuvieron que utilizar las ventanas del autobús para sacar a algunos de los pasajeros.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de rescate, debido a la gravedad del accidente y al número de personas involucradas.

El servicio de ambulancias de Hungría informó que 14 vehículos de emergencia fueron enviados al lugar para atender a los afectados.

Once personas murieron en el sitio, mientras que una duodécima víctima falleció posteriormente en un hospital. Además, una persona se encontraba en condición crítica, nueve presentaban heridas graves y otras 37 sufrieron lesiones de menor gravedad.

Los heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos de Hungría para recibir atención.

Investigan si el conductor se quedó dormido

Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor habría perdido el control del vehículo después de quedarse dormido mientras estaba al volante, según información difundida por medios húngaros citando fuentes policiales.

El conductor fue detenido, de acuerdo con declaraciones del ministro del Interior de Hungría, Gabor Posfai. Las autoridades deberán determinar si la fatiga del conductor fue efectivamente la causa del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Por ahora, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas en las que el autobús terminó fuera de la vía.