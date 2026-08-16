Mujer escapó de un incendio desde un piso 11 en Berlín

Una mujer quedó atrapada en el piso 11 de un edificio en llamas en Berlín y protagonizó un dramático rescate. Para escapar del humo y las llamas, tuvo que salir por una ventana y lanzarse hacia la canasta de una escalera de bomberos.

El momento fue registrado en video y mostró la tensión que se vivió durante la emergencia, que dejó al menos cinco personas heridas.

¿Qué pasó con la mujer atrapada en el piso 11?

El incendio comenzó alrededor de las 6:30 de la mañana en un apartamento ubicado en el piso 11 de un edificio de 21 niveles, en el barrio Friedrichshain, en Berlín.

RELACIONADO Accidente de autobús en Hungría deja 12 muertos y decenas de heridos

Las llamas avanzaron rápidamente hacia otros sectores del inmueble, mientras el humo dificultaba la evacuación de los residentes. En medio de la emergencia, una mujer quedó atrapada y decidió salir por una ventana hasta llegar a una estrecha cornisa, a unos 35 metros de altura.

Desde allí intentó alcanzar una escalera utilizada por los bomberos para rescatarla. Sin embargo, la canasta solo llegaba hasta el noveno piso, por lo que todavía existía una considerable distancia entre ella y los equipos de emergencia.

Las imágenes muestran a la mujer sujetándose de la cornisa mientras el humo salía por la ventana detrás de ella. Finalmente, tuvo que soltarse y caer hacia la canasta, donde uno de los bomberos consiguió atraparla.

RELACIONADO País latino empezará a cobrar la atención médica a extranjeros no residentes

La maniobra permitió ponerla a salvo en medio de una situación de alto riesgo.

¿Cuántas personas resultaron heridas en el incendio?

El incendio también obligó a otros habitantes del edificio a buscar formas de abandonar el lugar mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener las llamas.

Según la información revelada por RT, al menos cinco personas resultaron heridas durante el incidente. El fuego alcanzó además el piso superior del apartamento donde se originó, aunque los bomberos consiguieron controlar la emergencia en menos de tres horas.

El operativo evitó que las llamas continuaran propagándose por el edificio y permitió atender a los residentes afectados.

El caso volvió a poner en evidencia la complejidad de los rescates en edificios de gran altura, donde la rapidez con la que se propaga el humo y las limitaciones de los equipos de acceso pueden convertir una evacuación en una situación extrema.