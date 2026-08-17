Citan al ministro Jaime Andrés Beltrán a la plenaria de la Cámara tras escándalo por viaje a Santa Marta

El primer reto del gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido la atención tras el terremoto de magnitud 7.4 que se dio el lunes 10 de agosto, tres días después de la posesión.

El trabajo articulado ha estado a cargo del gobierno con las autoridades regionales y demás entidades, tanto del sector público como del privado. Para ello, ha sido clave el papel del Ministerio de Vivienda, teniendo en cuenta las afectaciones con respecto a la infraestructura.

Las controversiales fotos en Santa Marta

En las últimas horas, hubo polémica por unas imágenes publicadas por Alejandro Villanueva, periodista y director de Desigual. Mostró a Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, presuntamente en una playa de Santa Marta.

Al parecer, el jefe de cartera se fue de viaje durante el puente festivo. Esto, en medio de la emergencia producto del terremoto.

Las fotos no pasaron desapercibidas y hubo reacciones. Por ejemplo, la senadora Jennifer Pedraza cuestionó: “Si en este momento la prioridad de Jaime Andrés Beltrán es irse de vacaciones a la playa, destitúyalo presidente Abelardo de la Espriella”. De igual forma, el congresista Alejandro Toro anunció moción de censura.

¿Cuándo es la citación?

Tras este hecho, el secretario general de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Sánchez, informó que citaron al ministro para las 2:00 p.m. del martes 18 de agosto en el Salón Elíptico.

El ente legislativo informó que la sesión busca “conocer de primera mano las actuaciones de las fuentes oficiales, tanto de orden nacional como territorial, frente a la magnitud de la emergencia, las necesidades prioritarias de las comunidades afectadas y las acciones requeridas para garantizar una atención oportuna a corto y mediano plazo”.

Acto seguido, precisó que se quiere fortalecer la articulación del gobierno nacional y el Congreso con el fin de ayudar a las comunidades afectadas en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y Quindío.