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Luto en el cine internacional: falleció el legendario actor Chuck Norris

Su familia confirmó el fallecimiento del icónico actor y leyenda de las artes marciales a sus 86 años tras ser hospitalizado en Hawái.

Luto en el cine internacional: falleció el legendario actor Chuck Norris
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
09:12 a. m.
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La familia de Chuck Norris confirmó el fallecimiento del reconocido actor y leyenda de las artes marciales. A través de un comunicado, sus allegados informaron que el artista murió en la mañana de este 19 de marzo rodeado de su familia y en paz, aunque pidieron respeto por la privacidad respecto a las circunstancias de su muerte.

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El pronunciamiento oficial difundido por la familia se resaltan las cualidades del actor. Norris fue reconocido como artista marcial, actor y símbolo de fortaleza, mientras que en el ámbito familiar fue descrito como un esposo devoto, padre amoroso, abuelo y figura central en su núcleo cercano.

Reacción y contexto tras la muerte de Chuck Norris

La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de seguidores en todo el mundo, especialmente tras conocerse informaciones recientes sobre su hospitalización. Según el comunicado, las oraciones y mensajes de respaldo tuvieron un significado especial para el actor en sus últimos días.

Además, subrayaron que para Norris, su audiencia no era solo una base de fans, sino una comunidad cercana.

Chuck Norris construyó una trayectoria que combinó el cine de acción con su experiencia como artista marcial, posicionándose como una figura clave en la cultura popular. Su participación en producciones televisivas y cinematográficas lo convirtió en un referente del género y en un símbolo de disciplina y resistencia.

Los papeles que le dieron el reconocimiento a Chuck Norris

El actor nacido en Oklahoma, Estados Unidos, comenzó su carrera en el cine tras destacarse dentro de las artes marciales tras su paso por la Fuerza Aérea. Sus habilidades lo llevaron a tener un papel en The Way of the Dragon, donde protagonizó una icónica escena junto a Bruce Lee.

Durante los años 80, su carrera cinematográfica alcanzó su punto más alto con títulos como Missing in Action, una producción centrada en la guerra de Vietnam. También protagonizó Delta Force, donde interpretó a un comando de élite en una historia de rescate militar, consolidando su perfil dentro del cine de acción estadounidense.

Además, su figura fue amplificada en la cultura popular a través de referencias y memes, lo que mantuvo vigente su imagen incluso después de su retiro de la actuación.

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