VIDEO: hombre habría agredido a tres mujeres en Suba y quedó libre a pesar de la denuncia

Un nuevo caso de intolerancia contra varias mujeres quedó registrado en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, donde una ciudadana denunció haber sido golpeada violentamente por un hombre mientras compartía con otras personas en una tienda del sector.

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De acuerdo con el testimonio entregado por Laura Cative a Noticias RCN, los hechos ocurrieron el viernes 1 de mayo. La mujer aseguró que se encontraba departiendo con su tía y su pareja cuando un hombre comenzó a agredirlas verbalmente con comentarios despectivos. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física.

¿Qué ocurrió en el caso de agresión reportado en Suba?

Según relató la víctima, el hombre golpeó primero a las mujeres que estaban con ella. Laura afirmó que recibió un golpe en el lado izquierdo de la cara, mientras que su tía fue impactada en el lado derecho y su pareja sufrió lesiones en la nariz. Posteriormente, aseguró que el agresor la levantó, la sacó de la tienda y la lanzó contra una mesa en plena calle.

La víctima explicó que producto del ataque sufrió heridas visibles en el rostro y en la pierna derecha. Además, indicó que los médicos le otorgaron 12 días de incapacidad.

Laura aseguró que acudió ante las autoridades para denunciar lo sucedido y afirmó que el hombre fue capturado tras la agresión. Sin embargo, manifestó su inconformidad con el proceso posterior, señalando que el presunto atacante recuperó la libertad mientras ella adelantaba diligencias en el hospital, la Fiscalía y Medicina Legal.

De acuerdo con su relato, en la Fiscalía le indicaron que el caso no tendría mayores consecuencias y que el proceso podría resolverse mediante una conciliación. La víctima expresó su molestia frente a esa situación y cuestionó la rapidez con la que el señalado agresor quedó libre.

Cifras de intolerancia en Bogotá

Las cifras de intolerancia en Bogotá también encendieron las alertas. Según datos mencionados por la Policía, este año se han recibido 100.682 requerimientos por riñas a través de la línea 123.

Esto significa que, en promedio, se estarían registrando 774 casos diarios relacionados con hechos de confrontación y violencia.