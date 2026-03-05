Marco Rubio visitará el Vaticano tras tensiones entre Trump y el papa León XIV

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará a Roma y al Vaticano esta semana, según confirmó una fuente del gobierno italiano este domingo.

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La visita se produce en medio de un clima diplomático marcado por las tensiones entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense.

Rubio, de religión católica, sostendrá encuentros con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

Además, medios locales anticipan una reunión con el ministro de Defensa, Guido Crosetto, durante su estancia de jueves y viernes en la capital italiana.

Intento de recomponer relaciones

La gira de Rubio es interpretada por la prensa italiana como un esfuerzo por “descongelar” las relaciones bilaterales, deterioradas tras los ataques verbales de Trump contra el pontífice y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El presidente estadounidense calificó al papa de “débil” y “terrible para la política exterior” luego de que este rechazara la guerra en Oriente Medio y criticara la amenaza de destruir Irán.

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León XIV, naturalizado peruano, ha cuestionado la campaña antiinmigración de la administración Trump y, más recientemente, su retórica bélica. A principios de abril, el pontífice instó a los ciudadanos estadounidenses a presionar a sus líderes para “trabajar por la paz”, lo que desató la ira del mandatario.

Meloni también en la mira de Trump

La primera ministra Giorgia Meloni tampoco escapó a las críticas del presidente norteamericano. Tras defender al papa y calificar de “inaceptables” los ataques contra él, Trump la acusó de no apoyar lo suficiente a Estados Unidos en la OTAN y amenazó con retirar tropas de Italia. “Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué”, declaró Meloni al diario Corriere della Sera.

En este contexto, la visita de Rubio cobra relevancia como un intento de recomponer los vínculos diplomáticos entre Washington, Roma y el Vaticano, en un momento de alta tensión internacional.