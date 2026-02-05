Dos exagentes de la DEA piden la recompensa de 50 millones de dólares que había por Maduro

Se cumplen cuatro meses tras la caída de Nicolás Maduro. A través de una operación de película, los militares de Estados Unidos ingresaron a suelo venezolano, llegaron hasta Fuerte Tiuna y extrajeron al dictador.

La captura del dictador se produjo el 3 de enero de 2026 durante una operación denominada Resolución Absoluta. El operativo, ejecutado en la madrugada y tras meses de preparación e inteligencia, permitió la detención también de Cilia Flores. Ambos fueron llevados a un centro de detención en Brooklyn, Nueva York.

Cuatro meses desde la caída de Maduro

Según las autoridades estadounidenses, la intervención fue realizada por fuerzas especiales con apoyo de organismos de inteligencia y tuvo como objetivo cumplir órdenes judiciales relacionadas con acusaciones por narcotráfico presentadas años atrás ante tribunales federales.

La operación duró cerca de 40 minutos y culminó con la extracción aérea de Maduro fuera de Venezuela.

Tras su llegada a Nueva York y un par de días después, compareció ante un tribunal federal en Manhattan, donde se declaró inocente de los cargos. Durante la audiencia, aseguró seguir considerándose el presidente legítimo de Venezuela.

El Tribunal Supremo venezolano declaró la ausencia temporal y otorgó funciones presidenciales a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha mantenido una relación diplomática con la administración de Donald Trump.

Los métodos poco convencionales usados

En el programa de entrevistas ‘Straight to the Point’ de Los Angeles Times, hablaron dos exagentes de la DEA, quienes afirman haber suministrado información vital para este resultado. Revelaron, por un lado, que las fuentes se infiltraron en lo más profundo del régimen venezolano.

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A partir de eso, obtuvieron declaraciones, planos de búnkeres, de túneles, fotografías de convoyes, información de bases militares y demás información que ahondó en el círculo de Maduro.

Un punto importante es que los agentes declararon que utilizaron un método poco convencional: a través de plataformas comerciales de entretenimiento, por ejemplo.

Con respecto a la recompensa de los 50 millones de dólares que había por Maduro, los funcionarios aseguraron que la solicitaron, pero el Gobierno no les ha dado respuesta. También mencionaron que sus familias han sido víctimas de persecución y amenazas.