¿Quién les responde a los miles de pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines?

Miles de pasajeros en Estados Unidos enfrentaron una situación inesperada al llegar a los aeropuertos. Spirit Airlines, la octava aerolínea más importante del país, canceló la totalidad de sus vuelos tras anunciar el cese definitivo de sus operaciones por problemas económicos insuperables.

La compañía, pionera de las aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos durante 33 años, argumentó que su crisis financiera se vio agudizada por el incremento en el costo del petróleo derivado de la guerra en Medio Oriente. La decisión afecta directamente a 1.8 millones de tiquetes programados únicamente para el mes de mayo y dejó sin empleo a 17 mil trabajadores.

¿Por qué cerró Spirit?

“Cuando llegamos había un tipo muy tranquilo colocando carteles que decían que Spirit ya no trabajaba”, relató uno de los pasajeros afectados en las instalaciones aeroportuarias. La sorpresa fue generalizada entre los viajeros, quienes habían reprogramado sus vuelos en las últimas horas sin imaginar el cierre inminente.

“Nos cancelaron el vuelo dos veces. La primera vez fue ayer y luego nos dijeron que volviéramos a reservar el vuelo y lo hicimos. Pero esta mañana cuando llegamos aquí nos dijeron que habían cancelado todos los vuelos”, expresó otra pasajera perjudicada.

El salvavidas que no prosperó

La empresa ha confirmado que realizará el reembolso del dinero correspondiente a todos los boletos vendidos. Según información oficial, Spirit Airlines había solicitado un rescate financiero a la Casa Blanca por 500 millones de dólares, solicitud que no prosperó, precipitando el cierre definitivo.

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Ante la contingencia generada, diversas aerolíneas competidoras anunciaron tarifas con descuento y beneficios especiales para atender a los viajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines, buscando absorber parte de la demanda repentinamente desplazada.

Uno de los cientos de pilotos que perdieron su empleo se despidió públicamente de la compañía, reflejando el impacto humano de esta decisión corporativa que marca el fin de una era para la aviación comercial de bajo costo en Estados Unidos.

El cierre de Spirit Airlines representa un golpe significativo para el sector aéreo estadounidense y plantea interrogantes sobre la viabilidad del modelo de aerolíneas de bajo costo en un contexto de volatilidad en los precios del combustible y crisis geopolíticas internacionales.