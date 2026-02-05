Todo sobre el sorteo de los cuartos de final de la Liga BetPlay: formato y dónde ver EN VIVO

Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón del fútbol colombiano, en un torneo que tendrá menos partidos a lo acostumbrado, debido a un cambio de formato por el calendario que se fijó de cara a la Copa del Mundo 2026.

En lugar de los tradicionales cuadrangulares, habrá play-offs de eliminación directa, comenzando desde los cuartos de final, respetando eso sí la decisión de que sean los ocho clasificados al cierre de la fase del 'todos contra todos'.

Formato de los cuartos de final de la Liga BetPlay

Los dos primeros clasificados se fijarán en la llave 1 y 4, garantizando que no se enfrenten hasta una eventual final. Además, tendrán el beneficio de que cerrarán como locales estos duelos directos. Para semifinales y finales, se sumarán los puntos totales del semestre para definir localías.

De momento, Atlético Nacional aseguró el primer lugar, mientras que el segundo puesto se definirá en un duelo directo entre Junior de Barranquilla (4°) y Deportivo Pasto (2°), quienes tienen una diferencia de apenas 2 puntos.

Para los 6 clubes restantes que se clasifiquen, entrarán a sorteo para definir en qué llave van y si jugarán como locales o visitantes en los enfrentamientos de vuelta. El cuadro será fijo, así que no habrá nuevos sorteos.

¿Hora y dónde ver el sorteo de los cuartos de final de la Liga BetPlay?

El sorteo de la próxima ronda para la primera división del fútbol colombiano se llevará a cabo este mismo domingo 3 de mayo, tras conocerse cuáles son los últimos dos clasificados.

Una vez se terminen los partidos de la fecha 19, se llevará a cabo una trasmisión en vivo para conocer el destino de los 8 mejores del FPC.