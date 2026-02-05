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Así fue la histórica presentación de Shakira en Copacabana ante más de 2 millones de personas

La artista colombiana reunió a una multitud masiva en Río de Janeiro, con un show gratuito que combinó récords de asistencia, colaboraciones en vivo y un recorrido por su carrera.

Shakira presentación en Río
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
10:59 p. m.
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La noche del sábado 2 de mayo quedó marcada como uno de los eventos musicales más importantes para la música latina. Shakira se presentó en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en un concierto gratuito que habría congregado a más de dos millones de personas.

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La magnitud de la asistencia fue respaldada por estimaciones de la alcaldía de Río, que proyectó una multitud similar frente a un escenario de 1.345 metros cuadrados instalado frente al mar.

¿Cómo fue el inicio del concierto de Shakira en Copacabana?

El espectáculo comenzó con una puesta en escena impactante: un esquema de drones formó la figura de una loba en el cielo, anticipando la aparición de la artista. Minutos después, Shakira abrió el show con “La fuerte”, frente a la multitud.

El arranque musical incluyó una combinación de éxitos recientes y clásicos de su carrera. Temas como “Girl Like Me” y “Estoy aquí” marcaron el inicio de la primera ronda de canciones, generando una respuesta masiva del público, que coreó cada interpretación desde los primeros minutos.

¿Qué momentos marcaron el concierto de Shakira en Brasil?

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando la cantante brasileña Anitta subió al escenario. Ambas interpretaron “Choka Choka”, en lo que significó la primera vez que cantan este tema juntas en vivo.

Otro punto relevante fue la interacción de Shakira con el público. Antes de interpretar “Antología”, la artista se dirigió a los asistentes en portugués, recordando que uno de sus sueños al inicio de su carrera era presentarse en un escenario como Copacabana.

Sobre el final, Shakira cantó sus éxitos más recordados, como Suerte y no podía faltar Waka Waka en un país futbolero como Brasil, a semanas de que inicie la Copa del Mundo.

En términos visuales, el vestuario de la barranquillera tuvo un enfoque local: lució un atuendo en tonos amarillo, verde y azul, con la bandera de Brasil integrada en el diseño al comienzo. Posteriormente fue variando su look.

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