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Marea negra en el estrecho de Ormuz habría sido provocada por Irán: aun así exige una compensación

El derrame de petróleo, según el portal de seguimiento TankerTrackers, se habría dado el 3 de agosto cuando la república islámica atacó un carguero.

Foto: AFP
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AFP

agosto 14 de 2026
06:58 a. m.
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Un ataque ejecutado por el régimen iraní a principios de agosto sería el origen del derrame petrolero que hoy afecta a la isla de Qeshm, pese a que Teherán culpa a la navegación comercial internacional y exige indemnizaciones financieras por el desastre ecológico en el estrecho de Ormuz.

Según el análisis del portal de seguimiento marítimo TankerTrackers, la marea negra que alcanzó las costas del sur de Irán proviene del impacto sufrido por el carguero Minoan Pioneer el pasado 3 de agosto en aguas omaníes, acción atribuida a fuerzas iraníes. Tras la agresión, el hidrocarburo derivó a través del paso estratégico hasta adentrarse en territorio persa.

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¿Qué dicen las autoridades iranís?

La versión oficial de las autoridades iraníes difiere de este reporte. El jueves 14 de agosto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, señaló a través de X que las primeras indagaciones atribuyen la fuga a un buque de carga extranjero e indicó que "toda parte que obtenga beneficios del transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz tiene la obligación, tanto jurídica como moral, de reparar los daños medioambientales".

Bajo la misma línea, la titular de la Organización Iraní de Protección del Medio Ambiente, Sheena Ansari, denunció la situación en redes sociales y calificó el vertido como una muestra más de la degradación prolongada que sufre el ecosistema de la región.

La funcionaria cuestionó "¿Quién es responsable de indemnizar los daños? ¿Los países que consumen las exportaciones de energía de nuestra región o los agresores que han convertido esta región en una base para operaciones militares?".

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El reclamo de compensaciones medioambientales se enmarca en un contexto de alta tensión geopolítica. Irán mantiene el control de facto del estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero.

El gobierno de la república islámica insiste en implementar el cobro de tarifas a los buques mercantes que transitan por el paso, en concepto de servicios y protección del entorno marino: medida que enfrenta una tajante oposición por parte de Washington y otros países de la región.

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