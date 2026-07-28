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¿De qué hablarán Trump y Netanyahu en su primer encuentro desde que inició la guerra con Irán?

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca se ha reunido en siete oportunidades con el primer ministro israelí.

Foto: AFP
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julio 28 de 2026
07:16 a. m.
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Un escenario político adverso en casa y el reto de recomponer la alianza con su principal socio estratégico marcan la agenda con la que Benjamin Netanyahu busca ser reelegido tras las elecciones parlamentarias del próximo 27 de octubre.

En este complejo contexto, el primer ministro conservador llegó el martes 28 de julio a Washington para sostener su octava reunión bilateral en la Casa Blanca desde el retorno de Donald Trump al poder el año pasado.

El encuentro busca dar vuelta a la página tras un aparente enfriamiento entre ambas naciones ocurrido en abril. Durante las negociaciones para un alto al fuego con Teherán, las fricciones salieron a la luz cuando el presidente estadounidense calificó al líder israelí como un "tipo muy difícil" e insultó su gestión de la crisis, desacuerdos que Netanyahu intentó minimizar en su momento encuadrándolos como meras "diferencias tácticas" dentro de una visión compartida.

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¿De qué hablarán Trump y Netanyahu en su encuentro?

La estrategia hacia Irán ocupa el primer lugar en la mesa de trabajo. Washington ha expresado su intención de abrir nuevamente una vía diplomática, a dos semanas de que el presidente Trump dijera que la tregua parecía haber terminado, tras ataques cruzados por los bombardeos registrados contra tres buques comerciales en Ormuz.

"Discutiremos todos los temas (...) y, ante todo, Irán, naturalmente. Nuestro objetivo es garantizar nuestra seguridad, pero también ampliar el círculo de la paz a nuestro alrededor", declaró el mandatario israelí antes de iniciar su agenda en la capital estadounidense.

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Netanyahu se enfrenta a un escenario complejo en Israel:

Además de Irán, las conversaciones abarcarán la reconstrucción de la Franja de Gaza, para la que el yerno del presidente Trump dice tener un “plan maestro”, de apenas dos años.

Para Netanyahu, el éxito de estas gestiones internacionales es clave para su supervivencia política. Las encuestas más recientes muestran un escenario desfavorable para el primer ministro, castigado por un sector amplio del electorado que le atribuye la responsabilidad operativa en las fallas de seguridad que permitieron el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

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