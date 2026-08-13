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Fallece leyenda del deporte puertorriqueño

Tras varios años en estado vegetativo, murió el boxeador Prichard Colón.

Foto: diseñado por chatGPT

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
06:00 p. m.
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Este 13 de agosto, a través de su cuenta en Facebook, el padre del boxeador Prichard Colón confirmó su muerte después de estar casi una década en estado vegetativo.

Tras una pelea en el año 2015, en la que recibió varios golpes en la nuca, el pugilista fue internado con varias lesiones cerebrales hasta que se confirmó que se encontraba en coma.

¿Quién fue el boxeador que golpeó a Prichard Colón hasta dejarlo en estado de coma?

En la pelea del 17 de octubre de 2015, Terrel Williams, boxeador norteamericano, le propinó varios golpes mortales en la nuca al puertorriqueño y posteriormente fue descalificado después de los reportes post pelea.

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En la publicación, su padre, Richard Colón dijo:

Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora esta en mejor mundo.

Además, el padre reveló un doloroso deseo que no logró cumplirle a su hijo. "Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como él tanto lo deseaba pero no se pudo" .

Richard no solo fue su padre. Desde los ocho años introdujo a Prichard al boxeo y empezó a entrenarlo en su casa.

Así fue la trayectoria de Prichard Colón

En su corta, pero ganadora trayectoria deportiva, logró 16 victorias (13 por nocaut) y una derrota. Esta última contra Williams, que marcaría el final de su carrera con solo 23 años.

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La Organización Mundial de Boxeo (WBO) también lamentó la muerte de Colón a través de su cuenta en X.

La familia de la OWWF llora el fallecimiento de Prichard Colón, cuyo coraje, fuerza y espíritu combativo trascendieron el ring.

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